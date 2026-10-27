股價年跌近三成！　環球音樂傳接觸私募基金　評估私有化可能

《彭博》消息稱，由於股價持續低迷，全球最大唱片公司環球音樂集團早前與阿波羅全球管理、TPG和黑石等私募股權公司進行了初步接觸，討論私有化事宜。



《彭博》報道，環球音樂股價今年以來下跌約29%，已低於2021年上市時的價格。股價表現不佳促使公司內部和華爾街思考，這家音樂巨頭是否更適合成為非上市公司。目前，其音樂版權曲庫及其他音樂資產在非公開市場的估值遠高於環球音樂和競爭對手華納音樂。

不過，相關商談並未取得進展，環球音樂也尚未啟動出售程序，該公司董事會知悉有關討論。環球音樂和上述私募股權公司均不予置評。

Bollore家族：環球音樂是家族最成功投資之一

早前，股東、傳奇對沖基金經理Bill Ackman曾提出收購這家在阿姆斯特丹上市的公司，並將其上市地點遷至美國，但遭到環球音樂拒絕。該公司最大股東認同Ackman關於環球音樂估值偏低的看法。

法國Bollore家族持有環球音樂30%的股份，任何交易都需要獲得Bollore家族同意。Cyrille Bollore今年5月在環球音樂股東大會上表示，環球音樂是家族最成功的投資之一，家族未來或許會出售少量股份，但「不會過早出售，目前的價格完全不對。」