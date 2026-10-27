胡潤富豪榜｜張一鳴6700億破首富紀錄　DeepSeek梁文鋒首登列第七

胡潤研究院發布《2026胡潤百富榜》，43歲的字節跳動創辦人張一鳴財富增長2,000億元(人民幣，下同)，以6,700億元第二次成為中國首富，並刷新中國首富的財富紀錄，其財富增長得益於AI業務進展推動公司估值進一步走高。



長和系李嘉誠等列第九 Deepseek梁文鋒首進榜

72歲的農夫山泉(9633)創辦人鍾睒睒財富縮水1,200億元，以4,100億元退居第二，因旗下萬泰生物股價回調，拖累整體財富表現。至於寧德時代(3750)董事長曾毓群財富增長550億元，位列總榜第三；騰訊(0700)主席馬化騰，財富縮水至3,460億元，排第四；美的集團(0300)大股東何享健家族以3,100億元，排第五。長和系創辦人李嘉誠及長子李澤鉅財富增至2,530億元，排第九。

值得關注的是，DeepSeek創辦人梁文鋒首次上榜便以2,800億元的財富，進入榜單前十，位列第七，AI大模型熱潮推動其財富快速積累。

長和系創辦人李嘉誠及長子李澤鉅財富增至2,530億元，排第九（圖為香港富豪李嘉誠）。

增長前十富豪攬半數增量 香港上榜人數首破百

今年財富增長數額集中度更高，增長最多的前十名企業家合計增長超9,000億元，貢獻了全榜合計2.1萬億元財富增量的56%。

今年深圳、蘇州、上海是上榜人數增長最多的3個城市，香港首次突破100位，深圳上榜人數增長最多，主要原因是半導體、AI、機械人等科技產業集聚，A股科技板塊回暖。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，今年新上榜260多位企業家，新人之首是梁文鋒，以2,800億元財富直接躋身前十。去年未將梁文鋒納入榜單，核心原因是他曾提出「不商業化」；而今年公司估值快速攀升至500多億美元。今年新面孔主要來自半導體、人工智能、機械人和工業產品行業。