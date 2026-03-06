胡潤富豪榜｜AI推動財富增長　馬斯克5度稱冠　張一鳴為中國首富

胡潤研究院公布《2026胡潤全球富豪榜》，54歲馬斯克（Elon Musk）6年內第五度成為世界首富，其財富在過去一年飆升89%，達到5.5萬億元（人民幣，下同），明顯拋離第二位的亞馬遜創辦人貝索斯（Jeff Bezos）及第三位的Google聯合創辦人佩奇（Larry Page），兩人財富分別為2.1萬億及1.9萬億元。



2026胡潤全球富豪榜 排名 姓名 公司 身家 1 馬斯克 Tesla及SpaceX 5.5萬億元人民幣 2 貝索斯 亞馬遜 2.1萬億元人民幣 3 佩奇 Google 1.9萬億元人民幣

Nvidia黃仁勳首次進入全球富豪榜前十

至於有股王之稱的Nvidia（英偉達），其行政總裁黃仁勳首次進入全球富豪榜前十，以1.2萬億元財富排第九位，財富按年增長34%。

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表演說。（Reuters）

中國企業家方面，字節跳動創辦人張一鳴以5,500億元財富成為中國首富，財富增長32%，全球排第25位。農夫山泉（9633）創辦人鍾睒睒和騰訊（0700）主席馬化騰分列二、三位，財富5,150億元及4,650億元。寧德時代（3750）董事長曾毓群財富增長46%至3,800億元，排第四。

胡潤2026胡潤全球富豪榜 中國富豪排名 排名 姓名 公司 身家 1 張一鳴 字節跳動 5,500億元人民幣 2 鍾睒睒 農夫山泉 5,150億元人民幣 3 馬化騰 騰訊 4,650億元人民幣

報告顯示，全球財富格局在過去一年發生劇烈變動，全球10億美元企業家人數首次突破 4,000大關，達到4,020位，較去年大幅增長 17%，總財富也隨之增長 28%。

在國家分布上，中國以1,110位10億美元企業家超越美國 (1,000 位)，重新奪回全球第一的寶座。中國在過去一年增加了 287 位上榜者，貢獻了全球近半數的新面孔。

字節跳動官網_張一鳴

農夫山泉鍾睒睒及騰訊馬化騰 排名中國富豪第二及第三

人工智能（AI）浪潮成為本年度最強勁的財富創造引擎。榜單上有114位10億美元企業家來自AI公司，其中46位是新上榜者，AI成為創造新富豪的最大來源。除了黃仁勳外，OpenAI行政總裁Sam Altman財富增長近兩倍達到330億元，而AI初創公司Anthropic的估值飆升至3,800億美元，直接催生了7位新晉10億美元企業家。

胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，本年度逾70%的上榜10億美元企業家，10年前並未躋身榜單，財富創造格局已發生巨變。過去一年的財富創造速度，創下了胡潤全球富豪榜發布以來的歷史新高。AI浪潮與以往任何一次技術革命都有着本質區別，其產生的收益，絕大部分都流向那些已掌握數據、算力與平台資源的群體。