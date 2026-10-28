SK海力士Q3營收續狂飆 淨利潤意外遜預期 斥百萬億韓元回報股東
撰文：黃捷
出版：更新：
全球第二大內存芯片製造商SK海力士公布第三季度業績表現。季內淨利潤爲39.8萬億韓元，按年升2.16倍，按季則跌58%，意外低於預期的逾60萬億韓元！SK海力士美股盤後漲幅擴大至3%。
經營利潤率80%
期內，營收爲104.62萬億韓元，按年升3.28倍，按季則升32%；運營利潤爲83.33萬億韓元，按年升6.32倍，按季則升38%。
期內經營利潤率80%，按年大升33個百分點。
值得一提，由於季內公司收入及運營利潤皆保持增長，利潤意外不及預期，或與一次性項目、稅務及回報計劃等有有關。
向股東返還約100萬億韓元
SK海力士指，計劃於2026年向股東返還約100萬億韓元。據監管文件顯示，SK海力士計劃2026年至少派發30萬億韓元現金股息，並至少回購和注銷60萬億韓元股票，其包括近期完成的40萬億韓元股票回購。換言之，SK海力士計劃再回購20萬億韓元股票。
公司明年投資規模預計將較今年大幅增加。公司計劃根據客戶需求、產品競爭力、盈利能力及投資效率，靈活調整投資規模和時機，並預計明年營收及營業利潤將提升至新的規模水平。
SK海力士又預計，存儲芯片供應短缺將持續至2030年。SK海力士已與14家主要客戶簽署了長期合同。
SK海力士表示，已與包括全球大型雲服務提供商在內的14家主要客戶簽署長期供應協議，並正與部分客戶提前磋商延長協議期限。現有協議期限通常為5年，公司稱，相關協議採用能夠反映市場行情的定價機制，以兼顧盈利穩定性和市場變化下的靈活性。
另外，SK海力士計劃在第四季度將321層NAND工藝佔韓國本土NAND產能的比重提升至50%以上，以增加高性能、大容量企業級固態硬盤（eSSD）供應。公司還計劃圍繞高帶寬閃存（HBF）及系統優化技術，拓展NAND在AI服務中的應用。