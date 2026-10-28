SK海力士Q3營收續狂飆　淨利潤意外遜預期　斥百萬億韓元回報股東

全球第二大內存芯片製造商SK海力士公布第三季度業績表現。季內淨利潤爲39.8萬億韓元，按年升2.16倍，按季則跌58%，意外低於預期的逾60萬億韓元！SK海力士美股盤後漲幅擴大至3%。



經營利潤率80%

期內，營收爲104.62萬億韓元，按年升3.28倍，按季則升32%；運營利潤爲83.33萬億韓元，按年升6.32倍，按季則升38%。

期內經營利潤率80%，按年大升33個百分點。

值得一提，由於季內公司收入及運營利潤皆保持增長，利潤意外不及預期，或與一次性項目、稅務及回報計劃等有有關。

2026年7月10日，美國紐約市，韓國半導體企業，SK海力士行政總裁郭盧正出席該公司在納斯達克市場上市的開市敲鐘儀式。（Reuters）

向股東返還約100萬億韓元

SK海力士指，計劃於2026年向股東返還約100萬億韓元。據監管文件顯示，SK海力士計劃2026年至少派發30萬億韓元現金股息，並至少回購和注銷60萬億韓元股票，其包括近期完成的40萬億韓元股票回購。換言之，SK海力士計劃再回購20萬億韓元股票。

公司明年投資規模預計將較今年大幅增加。公司計劃根據客戶需求、產品競爭力、盈利能力及投資效率，靈活調整投資規模和時機，並預計明年營收及營業利潤將提升至新的規模水平。

SK海力士又預計，存儲芯片供應短缺將持續至2030年。SK海力士已與14家主要客戶簽署了長期合同。

SK海力士表示，已與包括全球大型雲服務提供商在內的14家主要客戶簽署長期供應協議，並正與部分客戶提前磋商延長協議期限。現有協議期限通常為5年，公司稱，相關協議採用能夠反映市場行情的定價機制，以兼顧盈利穩定性和市場變化下的靈活性。

另外，SK海力士計劃在第四季度將321層NAND工藝佔韓國本土NAND產能的比重提升至50%以上，以增加高性能、大容量企業級固態硬盤（eSSD）供應。公司還計劃圍繞高帶寬閃存（HBF）及系統優化技術，拓展NAND在AI服務中的應用。