微軟盤後一度漲近6%　Azure營收增長48%超預期　自由現金流穩健

在截至9月的第一財季，微軟營收按年增19%、EPS增18%，均強於分析師預期。微軟Azure雲計算業務營收增長48%，達到331.7億美元，高於市場預期的328.4億美元。表明在華爾街對大型科技公司依靠債務融資、持續加大支出的做法日益謹慎之際，公司對人工智能的鉅額投資正開始取得回報。

當季資本支出為452億美元，高於上年同期的349億美元。微軟此前對第一財季資本支出的預測為500億美元。公司公布的自由現金流為186億美元，市場此前預計自由現金流為85.4億美元。在超大規模雲服務提供商中，微軟也是唯一一家預計明年仍將保持現金流為正的公司。

微軟美股盤後漲一度漲近6%，收升近3%報546.389美元。