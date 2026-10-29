Anthropic上市｜澳洲投資主管潑冷水︰估值2萬億美元「有些勉強」

Anthropic PBC即將進行的重磅首次公開募股(IPO)，為澳大利亞市場帶來一個新的人工智能投資標的。不過，據彭博報道，當地部分投資主管對此持謹慎態度。



在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

短期實現正現金流「艱巨」

報道指，「這是一家了不起的公司，」澳大利亞養老基金UniSuper首席投資官John Pearce周四在墨爾本舉行的CFA澳大利亞投資大會小組討論中表示。至於這「能否轉化為一項絕佳的投資，那就是另一回事了」。

Anthropic周一向美國證券交易委員會提交的文件顯示，作為IPO的一部分，該公司將在向澳大利亞證券監管機構提交招股說明書後，直接向澳大利亞投資者發售股票。

Pearce表示，Anthropic估值達到約2萬億美元可能「有些勉強」。他還說，該公司目前仍處於巨額虧損狀態，要在三四年內實現正現金流並創造可觀利潤，將是一個「艱巨的目標」。

投資界表示「謹慎」

周一提交的文件顯示，Anthropic在2026年上半年實現營收163億美元，淨虧損807億美元；去年同期營收為12億美元，淨虧損130億美元。

彭博報道指，Shaw and Partners Ltd.首席投資官Martin Crabb在同一場小組討論中表示，隨著SpaceX上市、Anthropic即將上市以及OpenAI推進IPO計畫，大量新股在湧入市場。

「我對整個領域都有些謹慎，」他說，並表示自己對這些公司為何選擇此時進入公開市場抱有疑問。

Marsh Investments and Retirement太平洋地區首席投資官Kylie Willment向彭博表示，主動型基金經理將對Anthropic的估值作出判斷。「總體而言，我們看到基金經理對此持相當謹慎的態度，」她在會上表示。