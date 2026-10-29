稅貸戰｜大新實際年息低至1%　鄧子健︰有客戶用來做定存或投資

【稅貨 / 交稅 】 又到打工仔將交稅的日子，今年遇上美國聯儲局重啟加息，息口升溫，但大新銀行宣布，推出的交稅「快應錢」稅貸優惠，實際年利率低至1%，並低於去年的1.18%。



大新稱，若果美國進一步加息，預計港P息也會輕微上調。（資料圖片）

料港定存息年尾再加 主戰場在短存期

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健解釋，參考1個月港元拆息，目前約2.7%至3%，略低於去年同期水平，故此今年稅貸最低利率，也會低於去年。而事實上，客戶借稅貸除了為交稅，也會用來做定存或者其他投資。

美國聯儲局宣布最新議息結果，如市場預期按兵不動，本港銀行也隨後宣布維持最優惠利率(P)不變。鄧子健表示，目前難言聯儲局未來息口政策動向，進一步加息會推高已高企的美國債息，但通脹則仍有壓力。而若果美國進一步加息，預計港P息也會輕微上調，1個月港元拆息年尾也將升近3%。

若聯儲局再加息 港P息將跟隨上調

定存息方面，他表示，往年即使在不加息情況下，銀行也會因為年結等因素而上調定存息，預計今年情況也會類似，而主要戰場預計會在短期定存息。

去年大新稅貸業務包括額度、宗數及人數，按年均有高雙位數增長，鄧子健表示，今年雖然整體香港交稅人數也有輕微增長，但在高基數考慮下，該行今年貸款額度及人數等按年增長目標為低單位數。

大新銀行宣布，推出全新交稅「快應錢」稅貸優惠。由即日起至2027年4月30日，客戶成功申請並符合指定條件，除可享低至1%實際年利率及高達1.68萬港元現金回贈外，更可解鎖高達 900 港元額外銀行服務獎賞。