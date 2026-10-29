Google母企績後暴瀉逾12%　失守300美元關　股神退休前押注恐坐艇

【Google / Alphabet / 美股 / M7 / AI 】 Google母企Alphabet Inc.第三季度營收和利潤均不及預期，顯示其人工智能(AI)巨額投資尚未產生足夠回報以證明支出合理。公司股價周四美股開市早段已大瀉逾11%，盤中一度瀉逾13%低見280.36美元，收挫12.64%，收報283.83美元，失守300美元大關，市值蒸發將近4,900億美元。



翻查資料，Alphabet為股神投資旗艦巴郡第三大重倉股，其成本價外界估計很有可能超過每股300美元，甚至是接近320美元。換言之，巴郡投資Alphabet可能已「坐艇」。



谷歌為自身及客戶建設AI基礎設施，資本支出大升至紀錄水平。（Reuters）

資本支出升至紀錄水平

據彭博報道，這家谷歌的母公司表示，截至9月30日的三個月，不含合作夥伴分成的營收為1112億美元，略低於分析師預測均值1113億美元。Alphabet每股純益為2.12美元，遠低於華爾街預期的2.99美元。

報道指，谷歌為自身及客戶建設AI基礎設施，推動資本支出升至紀錄水平。投資者給該公司的壓力越來越大，要求其證明這些支出正在取得回報。

Alphabet第三季度的股權投資產生87億美元虧損，拉低淨利潤。這與一年前錄得投資收益以及第二季度獲得巨額收益形成鮮明反差；第二季度的收益很大程度上來自其所持SpaceX和一家非上市公司的股份。彭博後來確認，這家非上市公司是Anthropic。

SpaceX和一家非上市公司的股份，為Alphabet次季帶來巨額收益。（Reuters）

現金流連續第二個季度變負

作為衡量公司AI產品及托管服務需求的重要指標，谷歌雲業務營收307億美元，利潤111億美元，均高於分析師預期的291億美元和98億美元。

Alphabet依靠廣告和搜索業務的強勁表現為AI投資提供資金，即便隨著AI生成的答案被引入搜索，這些產品本身也在不斷調整。谷歌表示，第三季度搜索及相關業務營收634億美元，低於分析師預測均值649億美元。

公司自由現金流連續第二個季度為負，第三季度為負91億美元。

巴菲特卸任巴郡董事長前，最後一筆巨額投資是Alphabet。（Reuters）

Alphabet成巴郡第三大重倉股

Alphabet為股神巴菲特卸任巴郡董事長前的最後一筆巨額投資，雖然無法確認巴菲特買進Alphabet股票的平均價格是多少，但外間估計，很有可能超過每股300美元，甚至是接近320美元。

根據巴郡向美國證券交易委員會提交的文件顯示，單計第二季，巴郡共增持了價值170億美元的Alphabet股票，使其成為巴郡股票投資組合中的第三大重倉股。

截至第二季末，價值達378億美元。