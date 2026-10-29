騰訊大會直擊｜200萬台伺服器迎戰算力荒　推「Buddy One」搶灘AI

AI技術加速落地催生愈來愈多應用場景，「AI Agent」無疑成為今年科技界熱話。在中美AI角力下，內地科技巨頭亦加快步伐。週四（29日），騰訊（0700）於深圳舉行2026年全球數字生態大會，集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群CEO湯道生在會上表示，過去一年騰訊雲海外活躍客戶數量錄得翻倍，覆蓋全球逾150個國家或地區，海外AI需求錄得三位數增長。



大會發布的全新AI辦公套件「Buddy One」，透過AI Agent「WorkBuddy」整合企業微信、騰訊會議、元寶等騰訊系產品，旨在構建全場景AI生態。不過，據記者現場體驗，該產品與外部平台之間的數據流動仍存在「壁壘」。

港澳騰訊雲業務錄7年增長 部署逾200萬台伺服器

湯道生指出，AI技術正重塑全球雲計算市場。現時企業選擇AI或雲服務時，已不再單純考量運算資源、成本或穩定性，更着重底層模型的「性價比」以及AI工具鏈的開發便利性。

騰訊表示，出海的中國互聯網企業中有九成使用騰訊雲；而在港澳市場，騰訊雲業務已連續7年錄得增長，主要客戶包括香港賽馬會、養和醫院及政府數字政策辦公室等。

面對算力需求緊張，騰訊雲目前在全球部署超過200萬台伺服器，並於過去一年擴展了亞洲、中東、歐洲及美洲的數據中心。大會現場亦設有騰訊與英偉達（Nvidia）、AMD及多家國產晶片廠商的展位，湯道生透露，騰訊曾於兩週內將某國產晶片的單卡吞吐量提升5倍。

面對算力需求緊張，騰訊雲目前在全球部署超過200萬台伺服器，並於過去一年擴展了亞洲、中東、歐洲及美洲的數據中心。﹙熊若晢攝﹚

首推AI辦公套件「Buddy One」 外部數據壁壘仍存

產品層面，騰訊正式發布以WorkBuddy為工作台的一體化套件「Buddy One」，並首次推出騰訊網盤進行數據儲存。該產品整合騰訊文檔、騰訊會議、ima、元寶等騰訊系應用，意在打通不同軟件生態以撬動生產力。

湯道生透露，自今年3月以來，WorkBuddy企業版已落地50多個行業，覆蓋中國企業500強中的50%、企業100強中的60%；開放平台夥伴和開發者超過5萬家，上架Skills超20萬項。此外，全新混元大模型Hy4以及Hy4 flash亦即將推出。

展會現場設有WorkBuddy體驗區，展示如何利用該應用完成數據分析、營銷設計及影視製作等工作。據記者現場嘗試，WorkBuddy目前已基本打通騰訊內部生態，但在串接其他外部應用時，平台間的數據仍存在壁壘。此外，WorkBuddy目前支援的模型主要集中於混元、DeepSeek、Kimi等中國系大模型。

騰訊正式發布以WorkBuddy為工作台的一體化套件「Buddy One」，並首次推出騰訊網盤進行數據儲存。﹙熊若晢攝﹚

Token消耗激增50倍 強化合規與權限審計

騰訊集團副總裁、騰訊雲CTO王慧星透露，WorkBuddy個人版自今年3月上線以來，累計處理90億次用戶任務，Token消耗量較上線初期激增50倍。為推動AI工具由個人提效轉向可運營的組織生產力，企業版針對合規監管進行了架構升級。

針對企業普遍關注的數據外洩風險，系統引入可信AI治理機制，允許企業預設Agent的訪問與操作權限，並自動攔截越權或刪除數據等高危指令。所有Agent的操作路徑均具備獨立身分與審計留痕，私有數據在傳輸及存儲階段實行全程加密，並支援機密計算與文件級數據恢復。該系統亦為內地首批通過信通院可信AI評估的產品。