亞馬遜AI資本開支年飆82%！　Q3自由現金流轉負　盤後曾瀉逾一成

週四（29日）美股盤後，亞馬遜公佈截至2026年9月第三季業績。公司營收同比增長12%至2019.4億（美元，下同），淨利潤同比跌2.37%至213.74億，每股收益同比下降約3.1%至1.89。惟AWS為業績最大亮點，三季度AWS淨銷售額同比增39.3%至459.8億，創將近五年來最高單季增速。



業績公佈後，週四收跌逾4%的亞馬遜股價盤後進一步跳水，盤後跌幅一度超過10%，收挫逾7%。



亞馬遜第四季度預計銷售淨額為2,445.2億，經營利潤為329.9億。CEO Andy Jassy在業績會中強調，AWS在功能和基礎設施上的投入正在奏效，並預計2027年和2028年AWS收入增速都將超過40%。

AWS為最大亮點，三季度淨銷售額同比增39.3%至459.8億，創將近五年來最高單季增速。（資料圖片）

AI資本開支巨增 自由現金流轉負

資本開支或為市場恐慌的關鍵。第三季度，亞馬遜購置物業和設備支出爲772.6億，遠高於去年同期的351億。過去一年，公司購置物業和設備淨額達到2106.6億，同比增長82%。亞馬遜表示，這一增長主要反映了人工智能相關投資。

現金流表亦顯示，過去一年經營現金流爲1683億，同比增長29%；但自由現金流出423.6億、規模約爲二季度76億的5.6倍，而去年同期爲流入147.9億美元。這意味著，AI基礎設施投入已吞噬部分自由現金流。