幣安遭駭！已暫停提領等服務、凍資30億美元資產　稱承擔全部損失

全球最大的加密貨幣交易所幣安 Binance 已暫停所有充值和提現業務，以調查一起導致超過25億美元（約196億港幣）資產被凍結的安全事件。這起疑似駭客攻擊事件後，週五早盤比特幣延續隔夜跌勢，跌破77,000美元關口至9月低位，目前瀉逾6%；其他加密貨幣也出現拋售。



幣安方回覆《香港01》查詢時確認發生該安全事件，經核實的累計凍結資產金額約為 30 億美元。目前，所有儲值與提領服務已暫時停止。目前資安團隊正進行安全檢查、強化錢包基礎設施的安全防護，並在執法機關及產業合作協助下，追蹤受影響的資產。幣安將承擔因此產生的全部損失。

據了解，包括Tether、Circle 等都有介入協助把被盜資金凍結在鏈上。

疑似駭客錢包金額達59億

「我們正在一刻不停地努力解決這個問題。幣安將承擔所有損失，」幣安在X上表示，「作為預防措施，在我們團隊進行安全檢查、凍結資金並配合執法部門工作期間，所有充值和提現將暫停。」

幣安稍早前表示，目前約有25.4億美元的資產被凍結，但「這一數字可能會繼續增加」。幣安聯合創始人趙長鵬表示，該交易所可能遭遇了駭客攻擊，但他預計所有用戶資金都將得到全額賠付。目前，區塊鏈追蹤平台Arkham已鎖定與疑似駭客相關的錢包，其中持有約59億美元的數字資產，不過該數字未必代表從幣安被盜的金額。

幣安（Biance）聯合創始人趙長鵬表示，該交易所可能遭遇了駭客攻擊，但他預計所有用戶資金都將得到全額賠付。（資料圖片）

駭客攻擊拖垮虛擬幣 Bybit曾盜15億代幣

「傳聞中的幣安遭駭客攻擊事件無疑正在拖累幣價，」加密數據平台Velo Data執行長兼聯合創始人Fredrick Collins向媒體表示。「幣安在加密貨幣領域堪稱巨頭，對該平台的任何信心打擊都會波及整個行業的信心，尤其是當人們已經對人工智能日益增強的網絡攻擊能力感到憂心忡忡之際。」

外媒指，對於那些在華爾街機構投資者日益緊密的擁抱下，沈浸於長達兩個月價格反彈中的加密貨幣忠實擁躉而言，這一事件可能是又一次挫折。FTX和Mt.Gox等已倒閉的加密貨幣巨頭臭名昭著的盜竊和欺詐，曾在過去為持久熊市埋下伏筆。此前，在美國總統特朗普承諾的、針對加密貨幣明晰監管的背景下，該行業一直努力將這些傷痕拋諸腦後。

但迄今為止，已公開的最大規模加密貨幣駭客攻擊事件發生於2025年2月的Bybit交易所，攻擊者在此事件中盜走了近15億美元的代幣。