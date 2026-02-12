專訪｜幣安合規之路　CEO曝全球化進程　冀監管加快理解虛幣優勢

虛擬資產日漸獲官方認可趨向普及，正進入「後監管」時代，作為全球最大交易所幣安（Binance），經歷「監管風暴」後，已走出陰霾邁，並向「全球化」布局。幣安聯合行政總裁鄧偉政（Richard Teng）接受《香港01》專訪時表示，幣安已完成全球合規化關鍵一步，成為全球受監管最全面的加密平台，去年交易量高達34萬億美元，相當於港交所的4倍。他強調，幣安將繼續在全球爭取更多牌照，並透露與香港監管機構的討論仍在進行中。



成立9年，幣安見證了加密貨幣產業由早期「野蠻生長」向「合規監管」時代的轉變。 （Reuters）

「合規」是令幣安走上資本世界舞台的關鍵，由趙長鵬（CZ）在2017年創立，幣安一度成為Web.3新星，卻在2023年底經歷「監管風暴」，因涉嫌違反美國反洗錢，與美國司法部達成和解，遭罰款43億美元，金額雖然龐大，但幣安並沒有因此倒下。

所謂危中有機，幣安現由「建制內」走出來的人掌舵，曾任新加坡金融管理局（MAS）與阿布達比國際自由貿易區（ ADGM ）高層的鄧偉政（Richard Teng）接任幣安聯合CEO一職，可以更清楚全球合規化之路該怎麼走。

鄧偉政表示，幣安去年獲得阿布達比發出的「Global license (全球牌照)」，即ADGM框架下金融服務監管局（FSRA）完整牌照。（梁鵬威攝）

獲ADGM完整牌照 稱屬全球最受監管交易所

的確，由被罰走向合規，幣安努力走得更前。鄧偉政表示，幣安在全球20個地區取得監管核准，去年更獲得阿布達比發出的「Global license (全球牌照)」，即ADGM框架下金融服務監管局（FSRA）完整牌照，「其他交易所是沒有這類型的牌照，只有我們有！」

雖然此牌照並不能在全球適用，例如香港有自身的虛擬資產交易平台（VATP）監管框架，但鄧偉政解釋，此舉意味著幣安不止受20個國家監管，全球逾3億用戶除了在當地受監管，也可以受到ADGM的管治與規管。

「從用戶入駐、KYC流程（實名認證）、Transaction monitoring（交易監控），到Risk Management（風險管理）、Full Wallet Management（全面錢包管理）、Global Liquidity（全球流動性）等」，他認為，「全球沒有一個平台像我們這樣被監管，所以我們已經變成全球最受監管的（交易所）。」

鄧偉政表示，幣安已完成全球合規化關鍵一步，成為全球受監管最全面的加密平台，去年交易量高達34萬億美元。（Reuters）

去年交易量達34萬億美元 相當於4個港交所

成立9年，幣安見證了加密貨幣產業由早期「野蠻生長」向「合規監管」時代的轉變，並邁向邁向「機構化」與「後監管」時代。

鄧偉政形容，幣安仍「非常年輕」，但已做到行業最大，「去年我們的trading volume（交易量）是34萬億美元，34萬億是什麼概念呢？包括在傳統金融方面，已經是做到很大的交易所——你看港交所去年的trading volume應該是8萬億元」，意味著幣安一家平台的交易量，已是港交所的4倍。

鄧偉政表示，幣安今年目標是獲得更多的牌照，佈局全球。（梁鵬威攝）

合規未完 今年續搶牌照

不過，這並不意味著「合規化」的道路已經完成，他強調，幣安的增長速度極快，而過去監管框架並不明確，「包括香港也是近年才推出監管架構，而且香港作為一個國際金融中心，已經算是走在非常前面。」鄧偉政指，全球約三分之二國家尚未對虛擬貨幣進行監管，所以今年目標是獲得更多的牌照，佈局全球。

在市場佈局上，鄧偉政點名看好以下市場的增長潛力，亞洲區域的泰國、越南、印尼、菲律賓等增長速度非常快；傳統金融中心新加坡、香港的機構投資者佈局活躍。另外，拉丁美洲、中東和非洲的增長速度也相當迅速。

是否落戶香港仍在討論

被問到幣安至今未正式落戶香港，鄧偉政​​表示，與香港的監管機構討論在當地的發展機會和佈局，但目前仍在討論之中，「跟每個國家（的監管機構）都有會談，雖然未能透露細節，但我們​​對香港政府和監管部門將香港打造成『Crypto Hub』 （加密貨幣樞紐） 的意向表示明確支持，這是非常有利的走向。」他強調會基於對當地政府和監管部門對虛擬資產發展的支持、監管和認知，去進行全球佈局。​​​​

對於香港虛擬資產發展會否走得太慢，他直言：「站在監管機構的角度看，香港已經走得很快；站在企業方面看，我們當然希望監管部門可以走得更快」。

鄧偉政表示，支持香港政府將香港打造成Crypto Hub的明確意向，但承認監管進程是循序漸進的。（資料圖片）

鄧偉政表示，支持香港政府將香港打造成Crypto Hub的明確意向，但承認監管進程是循序漸進的。他認為，監管機構對虛擬資產理解越深，越願意放寬規則。例如，香港最近宣布允許持牌加密貨幣經紀商接入全球流動性，對提升香港的交易量和降低散戶交易成本都是有利。

作為從傳統金融轉型到加密行業的先行者，鄧偉政認為，最大的挑戰是如何向傳統金融業和監管機構解釋虛擬資產比傳統金融具備更好的風控和反洗錢措施。他指出，傳統金融的心理模式難以轉變，但隨著認知深入，像BlackRock和JP Morgan等巨頭也改變了立場。

鄧偉政透露，受惠於合規架構，幣安能夠更好引入更多產品，並與不同的大型機構合作。（Reuters）

幣安會上市嗎？「言之過早」

市場屢傳幣安上市計劃，鄧偉政表示，幣安並不需要融資，自身擁有強大的金融實力。他指出，上市與否須與董事會及大股東溝通，「這一環我覺得言之過早」。

「機構化」也是全球虛擬資產最新變化，鄧偉政透露，受惠於合規架構，幣安能夠更好引入更多產品，並與不同的大型機構合作，去年幣安機構交易量按年增21%。

他亦提到與富蘭克林鄧普頓（Franklin Templeton）的最新合作，會推出全新的機構級場外抵押品計畫（Institutional Off-Exchange Collateral Program），進一步提升數位市場的安全性與資本效率。這將允許機構用戶在幣安平台進行交易的同時，也能擁有Franklin Templeton的貨幣市場基金（Money Market），他認為這標誌著Web2與Web3更密切的融合。