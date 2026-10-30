恒大物業復牌後曾挫16% 　太盟40億入主成大股東　要約價折讓三成

【中國恒大/恒大物業/太盟PAG/清盤人】恒大物業（6666）今日（30日）復牌，股價顯著承壓，現報1.01元，急挫14.77%。



恒大物業公布，董事會接獲中國恒大清盤人及要約人通知，太盟投資集團（PAG）將向中國恒大及旗下CEG Holdings收購合共55.15億股恒大物業股份，相當於已發行股本約51.016%，涉資達40.26億元。交易完成後，太盟將正式取得恒大物業的絕對控股權。



清算人 Eddie Middleton 和 Tiffany Wong表示，經過廣泛而激烈的競標，很高興能夠與 PAG 達成這項協議。交易的完成將使 EPS 進入新的增長階段。各方仍需付出大量努力才能最終完成交易，將繼續與各方密切合作，確保交易順利完成。

恒大集團（資料圖片）

太盟涉資40億分段收購 要約價大幅折讓近三成

在交易架構上，太盟分別以每股0.8359元向中國恒大購入約1.47億股，並以每股0.7271元向恒大旗下CEG購入約53.68億股，合計總代價為40.26億元。

根據收購守則，太盟同時向恒大物業其餘股東提出強制性無條件全面收購要約，每股要約作價為0.8359元，較停牌前（周三，28日）收市價1.185元大幅折讓約29.5%，但若對比公司截至今年6月底每股資產淨值0.23元，則仍有約268.7%的溢價。

擬繼續維持恒大物業上市地位

公告亦強調，太盟在是次全購要約截止後，擬繼續維持恒大物業於港交所的上市地位。