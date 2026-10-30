傳金管局「打感情牌」　促銀行支援中型發展商再融資

【金管局/銀行業/商業房地產/發展商/債務/再融資】香港商業房地產市場復甦步伐呈兩極化，部分中型發展商面臨債務到期與再融資雙重壓力。有本地媒體消息透露，金管局早前召集地產界代表及逾10間銀行代表舉行閉門會議，商討發展商債務到期安排。該局再次出手鼓勵銀行支持發展商再融資，以免拖垮漸有起色的商業房地產市場。



不評論具體內容 金管局：務實方式提供適切信貸支持

金管局在回應《香港01》查詢時表示，金管局與銀行及其他持份者不時進行溝通，但不評論溝通的具體內容。金管局一直鼓勵銀行在維持審慎風險管理的首要原則下支持實體經濟。整體而言，香港銀行資產質素及信貸風險可控，銀行也繼續以務實方式向客戶提供適切的信貸支持。

金管局在回應《香港01》查詢時表示，金管局與銀行及其他持份者不時進行溝通，但不評論溝通的具體內容。（資料圖片）

傳阮國恒親主持跨界會 籲銀行彈性處理到期貸款

是次會議由金管局副總裁阮國恒主持，出席銀行超過10間，包括本地、中資及外資銀行。儘管金管局未有明確指示，但據悉，阮國恒於會上「說之以理，動之以情，大打感情牌」，鼓勵銀行繼續支持有關發展商再融資或貸款再展期，並傳達友善提醒，若發展商出現問題，勢必令商業房地產市場再受衝擊，影響商業物業價格，繼而可能打擊慣以磚頭融資的中小企的舉債能力及其現金流。

根據上市公司年報及彭博資料顯示，多間地產發展商均有債券或貸款近月到期。一些地產商近月亦主動應對債務問題，紓緩短期資金壓力。

據悉，金管局副總裁阮國恒主持會議，於會上「說之以理，動之以情，大打感情牌」，鼓勵銀行繼續支持有關發展商再融資或貸款再展期。（香港01相片/資料圖片）