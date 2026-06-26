拿督要還債！遠東邱達昌：減債係我第一大目的　計畫推出房託基金

遠東發展(0035) 近年將減債列為首要任務，集團主席兼行政總裁邱達昌之前更指樓盤「蝕本都要賣」。集團近日公布截至今年3月底止年度錄虧損12.1億元，虧損按年減少5.05%，邱達昌改口目標直指「無債公司」。



三年劈債100億 負債比率由73%降至57%

集團主席兼行政總裁邱達昌表示，自2023財年起，公司已將減債列為首要目標。他認為，本港中型地產商好少有超過一百億的營業額，主要來自物業銷售，其餘來自酒店。因此遠東有能力透過資產出售及營運現金流持續降低槓桿。

翻閱財報顯示，公司於2023年3月底淨負債約320億元，槓桿比率高達73%；翌年降至270億元，槓桿降至68%；25年年報進一步降至250億元，槓桿比率67%。至26財年，負債再降至230億元，槓桿降至63%。邱達昌因此也強調：「遠東發展同銀行關係好好。」邱詠筠補充連同近期出售兩項麗思卡爾頓酒店資產後，預計槓桿比率可望進一步降至約57%。

市場一般認為地產公司槓桿比率低於50%才屬健康水平，而邱達昌有信心再用一年時間，便可達成該目標。

針對遠東目前沒有補充土地儲備的計劃，邱達昌指公司目前仍然有約800億元「應賣未賣」的樓。如果集團可以維持過去十年平均毛利率的25%至30%，再加上未來五至六年成功出售上述貨值的樓，邱達昌指在這樣的情況下有信心成為「無債公司」。

撇帳高峰已過 將於中星馬設REITs再降負債

邱達昌又提到，集團過去三年累計作出約30億元物業減值撥備，原先擔心今年仍需繼續撇帳，但隨著啟德、上環及西貢等項目市況改善，預料未來減值壓力將大幅減少，業績可「撥亂反正」。

為了進一步將巨額負債「連根拔起」，邱達昌透露，遠東正籌備在中國、新加坡等地將旗下長租公寓與酒店做成房地產投資信託基金，進一步減低公司負債。

其中，集團位於上海一所大學附近的新建長租公寓項目提供約1,700個單位，出租情況理想，未來再有約3,000個單位落成後，合共逾4,000個長租住宅，有望成為日後分拆為房地產投資信託基金REITs的資產基礎。

遠東轉攻酒店管理業務 直認「仲有很大距離」

除了出售樓盤外，酒店也是遠東的發展重點，2026財年，遠東旗下的帝盛毛利7.34億元，按年增長5.8億。邱達昌對酒店業前景保持信心，他指出，全球人口老化反而帶動旅遊需求增加，不少退休人士會選擇較長時間旅遊；同時香港近年部分二、三星酒店已改作其他用途，令酒店房供應減少，有利行業前景。

而遠東發展執行董事兼聯席董事總經理邱詠筠表示，公司未來將加快推動「Asset Light（資產輕型化）」轉型策略，不一定需要全資持有酒店，而是透過酒店管理業務擴展收入來源。她指出，集團希望未來管理酒店數目增加至60間以上，以建立全球管理平台規模。但目前公司撇除自有酒店，大概僅有10張酒店管理業務管理合約，邱詠筠坦然與「目標有很大的距離。」

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