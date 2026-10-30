日央行維持利率1.25厘　行長稱物價有超2%風險　ETF出售規模428億

據日本央行聲明，維持基準利率在1.25%不變，符合預期。利率決定以8比1的投票結果通過，高田創是唯一持不同意見的委員。不過，央行同時上修通脹終預測至2%，為12月加息打開大門。發佈後，最新每百日圓兌港幣4.976。



此外，日本央行還宣布規模交易所交易基金(ETF)的出售速度，將每年的出售規模升2.6倍至約8,600億日圓（合計約428億港元），此前為每年約3300億日圓（合計約164億港元）。完成出售的時間預計從之前的約112年縮短至約43年。



日本央行還宣布規模交易所交易基金(ETF)的出售速度，將每年的出售規模設定在約8,600億日圓（合計約428億港元）。（資料圖片）

植田和男：物價走勢有超過2%的風險

繼美聯儲加息後，歐洲、日本央行亦同步加息。目前，三大央行均維持利率不變。雖然日本的基準利率已達31年來最高水平，但與七國集團(G-7)其他國家相比仍然較低。

日本央行行長植田和男於下午記者會強調，預計日本經濟將繼續溫和增長，中長期通脹預期約為2%，核心CPI通脹水平總體符合2%物價穩定目標，預計將維持在該水平附近。需要關注外匯、人工智能和中東局勢的影響。

他亦表示，物價走勢有超過2%的風險，央行將根據經濟和物價的發展情況，持續提高基準利率。