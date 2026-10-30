國安風暴升級！　美FCC擬禁內地三大電訊直連美國電話號碼

美國計劃以國家安全、防範詐騙為由，擬禁止中國電訊企業直接接入美國電話號碼，包括中國移動（0941）、中國電信（0728）和中國聯通 （0762）三大龍頭。



美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，將於11月19日表決是否禁止中國移動、中國電信和中國聯通及其他支持IP技術的服務提供商直接接入。FCC還計劃禁止使用FCC認定構成國家安全風險企業設備的IP服務提供商開展業務，包括華為或中興通訊（0763）。

FCC主席卡爾（Brendan Carr）稱，FCC將加強對抗惡意行為者和非法自動撥號者的第一道防線。

美國聯邦通訊委員會（FCC）表示，將於11月19日表決是否禁止中國移動、中國電信和中國聯通及其他支持IP技術的服務提供商直接接入。（資料圖片）

FCC禁中資國際電信服務 擬限其在美數據中心

事實上，對於提供網絡電話（VoIP）服務的電訊公司而言，直接接入是一種成本更低的選擇，且更便於提供高級功能。早前，FCC已禁止中國三大電訊龍頭向美國提供國際電信服務。目前亦正在考慮的其他措施包括禁止這些企業接入美國網絡，以及禁止其在美國運營數據中心。

此外，該機構將從2028年12月起禁止所有中國實驗室參與美國電子產品的檢測認證工作，並可能撤銷其認為對國家安全構成風險的中國公司所持有的直接號碼授權。