中美AI競賽｜美制華企升級　FCC擬禁數據中心用中資企業產品

中美兩國就人工智能（AI）領域的角力，由模型採取開源或是閉源的爭論，到當地數據中心等基建設施，會否採取對方企業生產的硬件。《彭博》引述《路透》報道，美國聯邦通信委員會（FCC）正在起草一項禁令，擬禁止進口部分內地數據中心元件，此舉旨在保護美國的數據中心基建。



《路透》引述了解計劃但未具名的知情人士報導稱，這項擬議禁令旨在防止內地企業在對人工智能熱潮至關重要的數據中心內植入惡意軟件或竊取數據。禁令將涵蓋新型光學模組的進口，這類組件用於幫助數據在數據中心內部通過光纖傳輸。

這張攝於2025年5月13日的設計圖片中，可以在一個鍵盤上看到新的谷歌（Google）標誌。（Reuters）

中際旭創早前登陸港股市場

Alphabet Inc.和亞馬遜等美國大型科技公司依賴這些組件，為圖形處理器（GPU）之間提供高速連接。GPU可用於運行和訓練人工智能程序。隨著這些公司投入數千億美元競相建設關鍵人工智能基礎設施，以滿足算力需求，數據中心相關組件的需求正在激增。

《路透》稱，全球最大的光學模組供應商之一中際旭創（3308）可能受到禁令影響。該公司沒有回應路透的置評請求。中際旭創今年被列入五角大樓的中國涉軍企業名單，但公司否認與軍方有關。總部位於成都的新易盛也生產面向全球銷售的光學模組。

中際旭創早前在香港掛牌，集資逾500億元，暫時成為今年香港集資規模最大的新股。

思科及諾基亞等企業股價上揚

內地以外的光學設備製造商股價走高。Applied Optoelectronics Inc.周二上漲近20%，Coherent Corp.漲逾16%。生產可與內地產品競爭的光學模組的諾基亞一度上漲7.7%，Ciena Corp.上漲9.3%，思科漲5%。

圖為2022年8月11日，位於美國加州聖荷西（SanJose）的Cisco大樓外標誌。（Reuters）

TD Cowen分析師Sean O'Loughlin表示﹕「我們理解市場的第一反應，但認為真正實施這樣的禁令，用一個可能不太貼切的詞來說，將會令整個行業陷入混亂」。「非中國光學模組供應商很難將產能大幅提升到足以取代中際旭創和新易盛的程度。這兩家公司分別是全球第一和第二大光學模組供應商。」

難全面取代中資企業產品

彭博行業研究分析師Woo Jin Ho周二（4日）在一份報告中寫道，如果特朗普政府落實相關措施，Ciena、思科和諾基亞可能成為「間接受益者」。他寫道：「擬議限制措施將影響數據中心內部的連接，而與三家公司在數據中心互聯、城域網和長途網絡領域的業務地位相比，它們在數據中心內部連接市場的敞口有限。」

美國政府一直在嚴厲打擊流入和來自內地的技術，阻止美國和歐洲科技公司向內地出口最先進設備，並禁止美國公司使用某些進口零件。中美在開發和部署先進AI方面展開了激烈的競爭，內地在過去幾周密集發布了一系列新的AI模型，對較不尖端的美國技術構成了威脅。

圖為2026年8月1日，位於廿國華盛頓特區的白宮和南草坪。（Getty Images）

在主席Brendan Carr領導下，美國聯邦通信委員會以美國國家安全風險為由，加大了限制中國關鍵技術組件流入的力度。今年3月，該機構對外國製造的Wi-Fi路由器實施限制；上個月又對海外生產的無人機採取限制措施。這兩個市場均由內地製造商佔據主導地位。

內地駐華盛頓大使館在接受《路透》採訪時，敦促美方傾聽兩國商界的客觀理性的聲音，並停止抹黑中國企業，停止以制裁相威脅。白宮和FCC均未回應《路透》的置評請求。