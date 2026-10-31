Google暴跌啟示︰AI資本開支軍備競賽　由盈增迎來兩大考驗｜莊主

【Google / Amazon / 美股 / AI 】首先，多謝《香港01》的邀請，小弟會開始在《美市莊1莊》專欄，去討論熱門美股及美市形勢問題，或分享一些焦點股份的看法。希望用教育角度拆解讓讀者了解更多。



美國中期選舉前夕，華爾街對人工智能的評價標準正出現轉變。過去只要雲端收入、算力訂單及AI概念持續增長，市場便願意給予高估值；如今Google與Amazon公布業績後股價急跌，反映投資者開始追問：

巨額資本開支，究竟何時才能變成真正可供運用的現金？



2026至2027年大型雲端企業資本開支仍可能急增。﹙美銀報告截圖﹚

根據市場調查指出，2026至2027年大型雲端企業資本開支仍可能急增，自由現金流卻有轉負風險。自由現金流等於經營現金流減去資本開支。建造數據中心、採購GPU、TPU及網絡設備，都要先支付現金；相關折舊卻分多年入帳。因此，帳面盈利增加，不代表現金同步增長。圖中2027年的數字屬市場預測，並非已發生的結果。

Google斥巨資建立的內華達州斯帕克斯市數據中心。（Reuters）

Google第三季雲端收入按年激增103%，但資本開支達513.6億美元，超過422.9億美元經營現金流，令單季自由現金流負90.7億美元，此外還受庫存增加及一次性罰款影響。Amazon的AWS收入增長39%，但截至9月底的過去十二個月，自由現金流由去年正148億美元跌至負424億美元，主要因AI基建投入急升。兩家公司並非沒有盈利，而是投資速度暫時跑贏現金回收。

ICE Data Services統計揭示融資層面的警號。部分AI相關企業的五年期信用違約掉期（CDS）息差上升，代表市場要求更高風險補償。當債息高企、企業持續發債，利息及再融資壓力便可能上升。尤其高度依賴借貸、客戶集中或尚未穩定產生現金流的數據中心營運商，比現金儲備充裕的大型科技公司更脆弱。不過，CDS上升不等於企業即將違約。

而Apollo統計資料顯示，科技七巨頭的利潤率已接近30%，但其餘標普493家公司長期徘徊約10%。科技企業憑平台、軟件與規模效益提升盈利，AI帶來的生產力收益，卻尚未普遍反映在其他行業的利潤率。

問題是：

如果AI服務的最終客戶未能改善自身盈利，還能持續支付愈來愈高的算力費用嗎？

AI帶來的生產力收益，卻尚未普遍反映在其他行業的利潤率。（Reuters）

其實上述三個背景，已構成同一條風險鏈：

AI需求推動資本開支，龐大支出壓低自由現金流；企業若持續借貸填補缺口，便推高融資成本與信用風險；若下游客戶的盈利未能改善，長期需求與投資回報便可能受到質疑。



聯儲局10月維持利率不變，也令市場難以寄望融資成本迅速下降。

不過，負自由現金流不等於AI泡沫已經爆破。投資者應區分「有能力自我融資的成長投入」與「必須不斷舉債維持的擴張」，並追蹤資本回報率、負債期限及訂單轉化。

AI投資已由競逐增長速度，進入比較現金創造能力的階段。未來市場未必缺乏AI需求，而是未必每家公司都有足夠現金與財務能力，把需求轉化為可持續的投資回報。

筆者撰稿時持有goog及相關權益。



【財經專欄】美市莊1莊 ．莊主（劉偉強）｜昇恆資本投資策略師暨家族辦公室拓展總監

時勢派投資者。多倫多大學主修經濟和統計。擁有超20年金融理財及投資經驗，在加港兩地擔任過二十多個媒體節目常駐嘉賓，為財經書《最佳位置》、《AI選美》作者。

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