Meta夥內地廠商攻AI家務！　3個月火速製首款人形機械人「Max」

除了大模型和晶片競爭外，人形機械人亦是近兩年中美AI角力重點。美國科技媒體《The Information》消息稱，Meta Platforms與中國機械人初創業公司傅利葉智能共同打造一款人形機械人原型「Max」，目前已在開發第二個版本。



Meta CEO扎克伯格將這款人形機器人，視為Muse人工智能模型的「物理化身」，認為它能夠承擔日常家務。



搭載英偉達Thor晶片 重約48公斤

報道指，Meta正加大力道開發面向家庭使用的機械人。Meta與傅利葉僅用3個月便打造出這款搭載英偉達Thor晶片，重約106磅（合計96斤）、身高5英呎（合計1.52米）的人形機械人，其內部代號為Max。Meta機械人產品副總裁還曾在傅利葉位於上海的工廠待了近兩個月。

《The Information》則指出，該項目的目標是幫助Meta旗下機械人部門開發出一款更為成熟的未來產品，最終可能作為產品推出。但目前尚未設定推出時間。

Meta發言人回應稱，在採購國內難以獲得的零組件方面，集團面臨着與行業其他公司相同的現實情況。不過，與傅利葉的這項合作重點是內部研究和實驗，公司沒有計劃出售這些設備。