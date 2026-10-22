Meta資本開支上看1450億美元　並發行無投票權新股

Meta第三季度營收646億美元，按年增長26%，預估633.3億美元；第三季度經營利潤129.9億美元，按年下降37%，預估208.5億美元；第三季度每股收益3.83美元，上年同期1.05美元，預估3.57美元。

Meta還預計，其第四季度營收將達到730億至760億美元，分析師此前的平均預期為736億美元。

公司預計預計四季度營收730億-760億美元，分析師預期735.7億美元，預計全年資本開支1350億-1450億美元，公司原本預計1300億-1450億美元；預計2026年Reality Labs將虧損180億-190億美元。

另外，Meta 上調了資本支出預期，並宣佈計劃設立一種新的無投票權股票類別。這兩項舉措表明，這家社交媒體巨頭正進一步加大其規模已經十分龐大的人工智能投資。

2026年4月12日，印尼，圖為一個設計圖片中，Meta AI的標誌出現在手機螢幕上，並被放置在Meta的標誌前方。（Getty）

Meta周三公布季度財報時表示，2026年資本支出預計將達到1350億至1450億美元，此前預測區間為1300億至1350億美元。與此同時，Meta計劃通過股票股息的形式，向現有投資者派發新類別股票。

根據該計劃，現有股東將獲得相應的新股，實際效果基本相當於一次1拆2的股票拆分。Meta表示，預計新股將於明年1月開始交易。該公司表示，新類別股票將用於籌集資本、員工薪酬以及潛在收購交易。這些舉措表明，Meta對其人工智能投資最終能夠產生回報充滿信心。

公司披露新的非表決權C類普通股發行計劃，無投票權股票將確保CEO扎克伯格繼續領導公司。