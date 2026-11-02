轉數快與銀聯料年底互聯　便利零售支付　金管局︰將爭取最佳匯率

今日為金融科技周﹙FinTech Week 2026﹚首日，金管局總裁余偉文表示，為提升跨境支付便利，轉數快將會結合銀聯國際，以二維碼進行支付，便利市民出外旅遊。金管局下午召開記者會交代更多細節，指預計今年底將先實現技術互聯，有部分地區也有望能夠率先使用，此互聯會逐步擴展覆蓋銀聯有網絡的全球逾40個國家、超過逾1億商戶。



金管局副總裁李達志﹙中﹚稱，轉數快跨境支付，會盡力爭取最好匯率。﹙顧慧宇攝﹚

中港、澳門、大馬及南韓等望為首批地區

金管局副總裁李達志表示，首批可使用轉數快支付的地區，有較大機會包括香港本地、中國內地、澳門、馬來西亞及南韓等港人外遊較多的地區，然後再分批推進至其他國家。

而在匯率方面，李達志表示，會盡力爭取最好匯率，相信會為具吸引力的匯率。該支付措施望實現與多個地區二維碼支付互聯互通，減省兌換外幣現金或攜帶零錢的不便，讓市民在外遊與日常消費付款時更便利。

中港、澳門、大馬及南韓等望為首批可使用轉數快支付的地區。﹙資料圖片﹚

已成立代理式金融專家小組

而在透過 Ensemble項目推進24/7全天候代幣化交易結算方面，外匯基金票據代幣化已成功完成分階段測試第一輪，由認可交易商在 CMU 數碼資產平台上進行代幣化外匯基金票據二級市場交易，已驗證港元即時支付結算系統及「數碼港元」貨銀兩訖結算。未來將擴大試驗範圍至受監管穩定幣等支付路徑。

而在負責任地應用人工智能代理（A.l. agents）方面，金管局稱，為匯聚各界的專業知識及觀點，已成立代理式金融專家小組，由來自金融機構、科技服務提供商、專業服務機構及學術界22名成員組成。小組從兩方面支援SAGE項目的工作，包括總結用例實踐經驗，探索建立互通性標準，以及掌握發展風險與痛點，和就代理式金融白管治框架和保障措施提出建議。