美國中期選舉｜民主黨贏開巷　中港股市午後急反攻　外電拆解因由

美國中期選舉結果周三陸績出爐之際，中港股市今日出現一波低開高走行情。外電分析指，主要受中國國內支持資本市場政策加碼、「國家隊」資金加速進場，加之美國中期選舉不確定性逐步消退、外部風險偏好回暖等因素共同推動。其中，受「國家隊」青睞的9隻主流ETF 周二單日淨流入高達767億元人民幣，創下有記錄以來的次高水平。



上證綜指收漲2.2%，創4月8日以來最大漲幅。﹙資料圖片﹚

多隻受「國家隊」 青睞的寬基ETF成交放量

上證綜指收漲2.2%，創4月8日以來最大漲幅；科創50指數暴漲10%，創業板指數亦漲逾6%。香港恒生指數錄得四連漲；恒生科技指數升1.8%。與此同時，多隻受「國家隊」青睞的寬基ETF成交放量，其中創業板ETF易方達單日成交額突破200億元人民幣，創下逾兩年以來的最高單日紀錄。

板塊方面，前期超跌的科技與成長板塊率先反彈。科創板記憶晶片龍頭長鑫科技飆升逾13%，創7月以來最大漲幅，公司此前提議將回購金額大幅調高至25億至50億元人民幣；陸港醫藥板塊亦大幅走強。

據彭博報道，中國監管層近期密集出台維穩資本市場舉措。央行周三早間宣布，11月2日座談會後僅兩天，銀行報送的股票回購增持再貸款申請額度已超2,000億元人民幣；此外，受「國家隊」青睞的9隻主流ETF在周二單日淨流入高達767億元人民幣，創下有記錄以來的次高水平，僅次於去年4月8日特朗普宣布加徵關稅期間創下的歷史峰值。

分析指民主黨的大獲全勝也促使資金撤出美國的AI權重股，。

資金撤出美國AI權重股

「中國央行一直在運用互換便利和再貸款工具來支持股市，這為市場提供了實質性的政策托底。」Arkevium Capital創始人Maxence Visseau向彭博表示，民主黨的大獲全勝也促使資金撤出美國的AI權重股，並流向相對受益的中國消費科技股。

外圍市場的反彈也為投資者做多帶來動力。隨著民主黨在美國中期選舉中取得大勝，全球金融市場風險偏好逐漸企穩，韓國股市震盪上揚，扭轉一度達到4%的盤中跌幅。

「對我們來說，更關鍵的是看今晚大選結果落地後美股科技股的盤面表現，以及明天能否對亞洲科技板塊形成接力效應」，Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan在接受彭博採訪中表示。

美國中期選舉：圖為2026年11月4日，民主黨新任密歇根州參議員賽義德（Abdul El-Sayed）發表勝利演說。（Reuters）

回購支持政策

作為維穩市場行動的重要一環，中國央行此次宣布將回購增持再貸款政策由階段性安排轉為長期制度性安排，且再貸款利率由1.25%降至1%，顯著低於10年期國債殖利率及常規融資成本，為上市公司增持回購提供了的低息彈藥。

公開信息顯示，這一貨幣政策工具自2024年創設至今，股票回購增持貸款簽約金額約4,400億元，累計發放量超2,800億元。本次監管座談會後僅兩天便新增申請逾2,000億元，政策發力明顯提速。

政策支持下，上市公司掀起新一輪回購潮。周二晚間，均勝電子公佈擬斥資1.5億至3億元回購公司股份；中科飛測提議回購股份，總金額在1億元至1.5億元。此前在境內市場回購力度領先的藍籌企業美的集團則表示，至10月底公司回購金額已高達117.6億元，接近此前公司公佈的65億元至130億元回購計畫的上限。

「政策的落腳點是托底，防止市場深度回調演變成系統性熊市，進而引導散戶資金通過ETF和主動型基金更多地參與市場。」Gavekal Capital投資組合經理Leonid Mironov向彭博表示，從上一輪拋售潮中得出的一個關鍵教訓是，在以往的中國市場中，往往看不到基於基本面估值的有效支撐盤介入，而這項政策無疑有助於改善這一局面。

「目前很難精確量化這能在多大程度上提振市場，但有一點至關重要：提高資本回報是境內資本市場改革的核心組成部分，因此這無疑是一個積極信號」，Mironov補充道。