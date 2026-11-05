金價續升突破4100美元　美債殖利率與美元走低

繼周三上漲超過3%之後，黃金繼續走高，此前民主黨在美國中期選舉中橫掃國會，推動美元和美債殖利率走低。



彭博報道指出，金價一度上漲2.1%，在每盎司4,146美元附近波動；此前在前一交易日創下8月以來最大漲幅，重回4,000美元關口上方。美債殖利率和美元周四續跌，因為選舉結果加劇了投資者對特朗普政府稅收和支出計畫可能得到控制的預期。

「目前來看，市場反應很大程度上仍受預期驅動，而非反映具體的政策變化，」華僑銀行的一位策略師Christopher Wong說。

黃金價格或已觸底，但更持久的上漲可能需要市場對聯儲會緊縮預期的進一步減緩。﹙資料圖片﹚

Wong表示，「如果油價持續走低，也有助於抑制通膨預期，緩和對鷹派聯儲會的定價，從而減少一個關鍵的不利因素。我們仍然謹慎樂觀地認為，黃金價格可能已經觸底，但更持久的上漲可能需要市場對聯儲會緊縮預期的進一步減緩，以及實際殖利率持續下降。」

交易員將密切關注周五公佈的美國非農就業報告，以從中尋找有關經濟走向和利率走勢的更多線索。如果跡象顯示通膨得到控制，則將為聯儲會提供更多空間以推行寬鬆的貨幣政策。

現貨黃金盤中漲1.9%，至每盎司4,139.29美元。白銀上漲1.7%，至每盎司53.11美元，此前周三上漲近5%。鉑和鈀價格也上漲。

彭博美元指數下跌0.2%，此前一個交易日下跌0.4%。