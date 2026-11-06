日韓股市跌入「熊市」　韓國財政部長緊急回應︰密切關注市場狀況

始於美股的AI板塊恐慌性拋售，順着時差傳導至日韓股市。韓國財政部長緊急回應！



周五，日韓股市開盤狂瀉。截止發稿，韓國KOSPI指數收跌6%，盤中一度大瀉逾8%觸發熔斷機制，跌破5000點大關。SK海力士跌超10%。

日本股市中，日經225指數重挫6%，較6月高點下跌達20%，進入技術性熊市。軟銀集團大跌逾10%。

2026年6月11日，圖為韓國半導體企業SK海力士的標誌。（Reuters）

韓國財政部長緊急發聲

面對劇烈的市場波動，韓國財政部迅速做出回應。財政部長李炯日在專題會議上表示，韓國將密切關注全球金融市場狀況，並採取必要措施，防止股市表現相對於經濟基本面出現過度反應。

「預計美國在選舉後將維持旨在加強國內產業和供應鏈的關鍵政策，不過首爾方面也將對政策環境的任何變化做出應對。」

他同時提到，韓國將確保現有韓美貿易協定的穩定實施，並加強與美國政府、國會及各州政府的溝通。隨後，韓國政府聲明，在股市暴跌之際，韓國將放寬融資融券規則，為期三個月。

不過，資金拋售的壓力依舊存在。巴克萊測算，基於波動率調倉的基金未來24至48小時內可能在美股股指期貨上拋售約1350億美元，規模為2018年12月以來之最。

「市場出清仍在繼續。」Zian Investment首席執行官金斗俊直言，市場已經進入恐慌性拋售階段，在這樣的行情裏，大多數參與者恐怕都會被迫賣出。

AMD董事長兼CEO蘇姿豐。（Reuters）

AMD CEO蘇姿豐對此有不同的看法。

蘇姿豐表示，「市場有時會略顯短視」，她並不預期AI需求出現下滑。

Nomura策略師Charlie McElligott將本次行情定性為年末對沖基金集中了結AI好倉頭寸，是典型的鎖定收益式「龍頭狙擊」，並不代表企業基本面出現實質性惡化。

Kiwoom Securities研究員韓智英進一步表示，當下不宜跟風拋售AI個股，應當觀望等待，跟蹤美國大型雲廠商是否調整資本開支計劃，以及半導體個股2028年一致預期是否下調。

超級AI禁令箭在弦上？

本輪市場震盪的震源來自美國政壇變化催生的AI監管預期。

周三，民主黨在中期選舉拿下參眾兩院，同時在德州等算力重鎮州長席位上取得突破，市場開始計價AI基建審批收緊的可能性。

美國眾議員亞薩明.安薩里表示，民主黨在第一天的議程頂部需要暫停先進人工智能的發展，監管失控行業，並禁止人工超級智能。據悉，相關法案要求暫停所有先進AI的研發進程，直至建立起完整的聯邦監管框架，目前均處於「Introduced」狀態，尚未通過委員會審議。

不少交易參與者擔憂，法案一旦推進落地，會直接壓制數據中心新建節奏，而數據中心恰恰是HBM、服務器晶片的核心需求底座。

UBS的測算顯示，美國原定到2028年落地的算力項目中，近三成存在延期風險，疊加德州候任州長表態將暫緩數據中心審批，投資者開始重新評估AI產業鏈長期訂單空間。

科技巨頭集體舉債，包括蘋果公司。（Reuters）

除政策預期之外，市場對科技巨頭資本開支回報的質疑也持續升温。

近期，科技巨頭集體舉債：蘋果公司計劃通過一年多來首次發行投資級債券籌資約70億美元；Meta跨境融資至少200億美元；Alphabet發行歐元債券擬籌集60億歐元、約67億美元；甲骨文計劃股債合計融資200億美元。

高利率環境下，依靠債務融資擴產的雲廠商盈利壓力抬升。據知情人士透露，微軟正加強對Nebius Group NV、IREN Ltd.和Nscale Plc部分數據中心項目的監督，退出認為風險較高的項目，並且還在內部討論是否還要簽署新的新雲交易。

多重利空交織，共同推高了風險溢價。

高盛主經紀商部門數據顯示，對沖基金上月連續五個交易日淨賣出AI個股，實質了結自去年年初以來建立的相關頭寸。

但該行認為，本輪平倉更接近開端而非尾聲，對沖基金的AI股票持倉仍處於過去三年的前17%分位。