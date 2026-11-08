滙豐銅鑼灣旗艦分行開幕　佔地逾三萬呎　合作夥伴服務每日開放

滙豐宣布，位於渣甸街5至19號京華中心、樓高五層的銅鑼灣旗艦分行及卓越理財中心今日（8日）正式開幕。旗艦分行整合了滙豐在銅鑼灣兩個據點，並聯同希慎廣場的卓越尊尚財富中心服務不同客戶，常駐約150名員工。



滙豐銅鑼灣旗艦分行及卓越理財中心開幕，提供文化及生活品味等服務。（顧慧宇攝）

樓高五層佔地3.2萬平方呎

滙豐表示，該旗艦分行面積逾 32,000 平方呎，是滙豐集團首間結合全方位零售銀行及財富管理服務，並提供教育、身心健康管理、文化及生活品味等精選服務的分行。該行櫃位及銀行服務公眾假期除外，周一至周六均會營業，而其他Reward+專區及合作夥伴服務，則每日均會開放，旨在打造融合理財與生活的一站式客戶服務點，突破傳統分行只提供日常銀行服務的框架。

滙豐香港零售銀行及財富管理董事總經理兼零售業務主管彭淑貞表示，分行一直是滙豐全方位渠道策略的重要一環。客戶希望日常銀行服務具備數碼渠道的便利，但在需要作出重要決定時，則希望獲得面對面的專業意見，這正是滙豐持續投資香港分行網絡的原因。

此外，她稱，該分行是滙豐過去14個月內新開設第五個服務據點。銅鑼灣龐大而多元客戶群，可以測試更大規模、更靈活營運模式。「相信這個旗艦分行將成為區內地標，而會在這裏汲取的經驗，將為香港下一代分行的發展提供方向。」

滙豐香港零售銀行及財富管理董事總經理兼零售業務主管彭淑貞（中）。（顧慧宇攝）

汲取該旗艦店經驗 為下一代分行發展提供方向

滙豐指，銅鑼灣旗艦分行及卓越理財中心進一步將滙豐「超越傳統銀行服務」理念帶到社區。除了提供傳統銀行及財富管理服務，分行亦設有面向街道的直播室，可邀請嘉賓探討財富、金融理財教育及健康生活等議題，並製作直播帶貨及其他內容。相關內容會透過匯豐數碼渠道及社交媒體進一步推廣，接觸更廣泛眗受眾。

另外，滙豐稱，旗艦分行亦引入合作夥伴提供的保健及身心健康支援，以及一對一海外升學諮詢服務。多用途活動空閒在旗艦分行營運首年將舉辦逾 100 場投資理財、防騙教育、社區、保健及身心健康活動。分行各處亦展示與 M+合作呈獻藝術裝置及精選作品。

彭淑貞續說：「這間旗艦分行重新演繹傳統分行的角色。樓高五層，客戶既可辦理日常銀行事務、與客戶經理及財富管理專家會面，亦可參與保健、身心健康管理活動及海外升學講座；而銀行以外的多元服務更是一星期七天開放。滙豐首個 Reward+專區讓客戶將獎賞及禮遇與實際生活連結；互動及沉浸式的數碼空間則為分行增添現代感，並更貼近年輕客戶的喜好。結合銀行及其他多元體驗，既可讓客戶一次到訪便滿足更多需要，也讓同事能更靈活地配合客戶不斷轉變需求。」