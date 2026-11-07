財經視野｜搶AI算力的微軟接連砍單！　市場最大買家變得挑剔

據彭博社引述知情人士，微軟已決定不再續簽與甲骨文的AI算力租賃合同，並於近幾個月逐步關閉此前租用的計算資源。這是微軟對價值數十億美元的雲合作伙伴關係進行重新評估的一部分。



消息一度導致甲骨文周五股價下跌約5%，最終收漲0.82%，報116.1美元。微軟則收報530.61美元，跌0.99%。



就在前一天，彭博還披露微軟正在收緊對Nscale、Nebius、IREN等一批"新雲"服務商的合作。

把兩件事連起來看，一個更大的信號浮出水面：AI算力市場上最大的買家，開始變得挑剔了。

一筆從"解渴"到"過時"的交易

據了解，砍單的直接原因是，甲骨文提供的服務器搭載的是較老一代英偉達晶片，已不再滿足微軟當下的技術規格。

微軟和甲骨文的合作，起點在2023年11月。當時甲骨文宣佈，微軟將使用甲骨文雲基礎設施（OCI）來支撐新版AI版Bing搜索引擎的算力。

放在2023年的時間座標裏，這是一筆頗具象徵意義的交易。彼時英偉達GPU一卡難求，連坐擁Azure的微軟，都要向競爭對手甲骨文伸手租服務器。市場把這件事解讀為AI算力供不應求的最早信號之一——連全球最大的軟件公司都"缺卡"到了要借對手的雲。

甲骨文當時拿出的，是足以支撐3.2萬張A100或1.6萬張H100的超算集群。在2023年，這是頂級配置。

但晶片迭代的速度，比合同跑得更快。兩年過去，英偉達已經換代，微軟自家的數據中心也裝滿了新一代晶片。當初"解渴"用的A100/H100集群，如今成了規格上"掉隊"的資產。知情人士的說法：這批算力"隨着時間推移，價值逐漸下降"。

圖為甲骨文在加州紅木城的總部。﹙資料圖片﹚

甲骨文回應：舊GPU仍有市場

面對退租消息，甲骨文試圖打消市場對需求減弱的擔憂。甲骨文發言人表示，市場對其AI雲基礎設施的需求"依然強勁，包括對較早幾代GPU的需求"。

甲骨文還給出一個數據佐證，今年9月，公司以比原合同高出20%的價格，續簽了四年前購入的GPU租賃合同。這一表態折射出雙方視角的分歧，微軟退租究竟是甲骨文AI業務需求下滑的冰山一角，還是單純反映出頂級科技巨頭在GPU技術迭代期中的常規汰換邏輯？

AI算力買方市場格局重塑

對甲骨文而言，損失微軟這一單的短期財務影響相對有限，但其傳遞出的行業信號十分劇烈。

過去的「算力荒」讓Neocloud和算力中間商獲得了極高的溢價空間；而如今，頂級客戶正在收緊預算、提高技術門檻，淘汰交付滯後或晶片規格掉隊的供應商。

這標誌着AI算力市場正從早期的「野蠻搶購時代」，加速邁入重視算力代際效率、自建比重與供應鏈精細化風控的理性成熟期。

本文來自格隆匯專欄：中信證券研究，作者：明明 李晗等