Anthropic下周IPO前夕　估值或縮至1.2萬億　納指暴跌累定價收斂

Anthropic PBC首次公開募股蓄勢待發之際，美股在中期選舉後遭遇的猛烈拋售促使潛在投資者重新考慮對該公司的預期估值。據彭博報道，該公司估值區間下端或已減至1.2萬億美元。



在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

Anthropic1.2萬億美元估值 「應該不難找到投資者」

彭博引述知情人士透露，在這家AI實驗室下周啟動正式IPO推介之前，潛在買家討論將該公司估值區間定為1.2萬億至1.3萬億美元。

彭博此前曾報道指，一些考慮參與認購的投資者此前告訴IPO經辦行，他們認為合理估值已經降至約1.4萬億至1.5萬億美元。在周四美股那斯達克100指數暴跌6.4%，市值一天之內創紀錄蒸發2.3萬億美元後，這一估值預期再次發生變化。

法巴德國財富管理公司首席投資官Stephan Kemper表示，「鑒於我們看到AI領域估值下調，我預計估值可能至少需要處於傳聞中1.5萬億至2萬億美元目標區間的最下端，甚至可能還要比這低10%至15%左右，」。

多空和事件驅動型對沖基金Gallo Partners首席投資官Michael Alfaro在周四市場暴跌前告訴彭博新聞社，Anthropic需要把目標估值定在1.3萬億至1.4萬億美元之間，「才能建立一個高質量的認購簿」。

「如果他們把估值定在區間低端，比如1.2萬億美元，應該不難找到投資者，」Sycomore Asset Management科技投資組合經理David Rainville表示。

分析師認為，Anthropic二級市場表現更重要。﹙資料圖片﹚

二級市場表現更受關注

不過，滙豐控股首席多資產策略師Max Kettner表示，1萬億美元左右可能是一個更令人安心的估值水平，這將降低股票開始交易後出現劇烈波動的風險。

他對彭博電台表示，二級市場表現更重要，「如果出現類似SpaceX的走勢，也就是股票進入二級市場後先猛漲幾個小時，隨後又暴跌，當前環境下你不會希望看到這種情況。」

Anthropic及其售股股東可能會以較為保守的發行規模和估值目標啟動正式推介，並根據投資者初步反應的積極程度再予以上調。晶片製造商Cerebras Systems Inc.和設計軟件公司Figma Inc.最終出售的股票都多於當初推介的數量，因為承銷銀行評估到需求上升。不過，這兩只股票目前的交易價格均遠低於IPO發行價。

另一個不那麼令人滿意的選擇是Anthropic推遲上市。該公司必須將IPO文件公開至少15個日曆日後才能開始正式推介，通常會在一周後定價並開始交易，但有些公司會在公開提交文件後等待數周甚至數月才啟動推介，更新額外的季度財務數據。

「這輪拋售當然給Anthropic IPO帶來了一些風險，但仔細想想，也許等過高估值已經從市場中被擠掉之後再上市反而更好，」IG駐巴黎首席市場分析師Alexandre Baradez表示。