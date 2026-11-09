Google母企抽水潮　據報「相中」港元債！　規模相當於15億美元

AI巨頭抽水潮，「相中」港元債。彭博引述知情人士透露，谷歌﹙Google﹚母公司Alphabet Inc.近期就可能發行港元和新加坡元債券進行了商談。報道認為，在全球市場經歷了人工智能(AI)股拋售潮後，這筆潛在交易將測試亞洲投資者的投資意願。



知情人士稱，該公司就最早於本月發行債券與銀行和投資者進行了商談。他們表示，該公司計畫通過發行港元債券籌集相當於10億至15億美元﹙78億港元至117億港元﹚的資金，通過發行新加坡元債券籌集約15億美元等值資金。他們補充道，所得款項將用於一般公司用途。

知情人士又表示，相關討論仍在進行中，細節仍有可能發生變化。

Alphabet計畫通過發行港元債券籌集相當於10億-15億美元的資金。﹙資料圖片﹚

全球債券市場 正進行重新定價

報道指，此次潛在發行正值投資者擔憂美國中期選舉民主黨大勝後，AI相關項目將面臨更嚴格的監管。部分科技發行人的信用利差已擴大，這加速了全球債券市場已然在進行中的重新定價過程。此前，AI熱推動的借貸狂潮已推高了殖利率。

資料顯示，事實上，Alphabet今年已先後發行瑞士法郎、英鎊、歐羅、加元、日圓及澳元計價的債券，早前亦透過配股集資近850億美元，持續於全球市場打通融資渠道。

Alphabet在回應置評請求時表示，不對市場猜測發表評論。