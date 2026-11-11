雙11｜迪士尼簡化購票安排　推限時門票優惠　長者月豪捐2萬張飛

【香港迪土尼 | 迪士尼門票優惠 | 最新優惠 】訪港遊客數目上升，旅遊區人氣旺盛，香港迪士尼樂園最新宣布推出多項限時優惠，涵蓋香港居民「雙重暢玩」、「奇妙處處通」續會及新會員、學生與長者優惠。該樂園又宣布，由2026年11月11日﹙三﹚起推出更簡便的購票系統。



迪士尼樂園門票︱ 門票改指定日期門票 可改期

購票安排方面，香港迪土尼宣布，由2026年11月11日起，樂園門票改為指定日期門票，賓客須在購票時選擇入園日期。透過官方網站購買指定日期門票時，系統將自動完成入園預約，賓客亦可自行於網上更改到訪日期。

持有樂悠咭賓客可以指定日1日標準門票正價兩折購買指定日1日長者門票。持有未經使用且未過期指定日1日門票的賓客，可於入園日期當日凌晨12時前，透過官方網站或手機應用程式支付票價差額，更改到訪日期及／或升級為指定2日門票。

香港迪士尼樂園宣布推出多項限時優惠及簡化購票安排，涵蓋香港居民「雙重暢玩」、「奇妙處處通」續會及新會員、學生與長者優惠。（香港迪士尼樂園圖片）

迪士尼樂園門票︱香港居民專享「雙重暢玩」等

香港迪士尼樂園表示，香港居民專享的「雙重暢玩」優惠將於2026年11月11日至2027年3月31日推出，成人票價879元、小童票價669元，以一日票價入園暢玩兩次，包括公眾假期，並可獲贈餐飲優惠券；四人同行最多可節省1,440元。

另「連玩2日門票」可供賓客在1日門票上額外加100元，連續兩日暢遊樂園，優惠至2027年12月31日；「平日趣玩票」於指定平日入園可享八折，優惠期至2026年12月30日。

迪士尼樂園門票︱三人同行買「奇妙處處通」最高慳4188元

年票方面，香港迪士尼樂園又稱，合資格「奇妙處處通」會員可於即日起至2027年1月31日以正價八折續會，並獲高達價值4,000元的餐飲及商品電子消費券。新會員於即日起至2026年12月30日，同一交易購買或升級三張或以上會籍可享八折，並獲贈「迪士尼尊享卡—1項設施通行」，三人同行最高可節省4,188元。學生「奇妙處處通」銀卡優惠價低至942元，另獲贈尊享卡及生日快餐服務餐買一送一優惠，迎新賞及會員禮遇總值高達1,143元。

迪士尼樂園門票︱慶祝長者月 捐2萬張門票

另外，香港迪士尼樂園宣布，11月長者月透過本地社福機構捐贈20,000張樂園門票，並推出長者餐飲優惠。即日起至2026年11月30日，持長者咭或樂悠咭賓客可於樂園內廣場飯店以228元享用「迪士尼匠心套餐」，節省約16%。即日起至2026年12月17日，合資格長者可於迪士尼好萊塢酒店藝彩磨以小童價享用晚餐自助餐及周末午餐自助餐，最高節省37%；亦可於迪士尼探索家度假酒店雲龍軒享指定午市及晚市套餐七五折。

度假區表示，門票最高及最低價格，以及「奇妙處處通」會籍價格將維持不變。（香港迪士尼樂園圖片）

迪士尼樂園門票︱

另外，香港迪士尼樂園稱，節慶活動方面，「A Disney Christmas」將於2026年11月17日至2027年1月3日舉行，「魔雪奇緣世界」亦將迎來冬日體驗；「迪士尼聖誕音樂Live！」於11月21至22日及12月5至6日兩個周末上演；12月31日除夕夜將有「跨年倒數」。賓客可選購迪士尼尊享卡，享指定遊樂設施優先通行及觀賞專區。

香港迪士尼表示，門票最高及最低價格，以及「奇妙處處通」會籍價格將維持不變。上述優惠受條款及細則約束，詳情以香港迪士尼樂園官方網站公布為準。