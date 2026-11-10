北都｜金管局倡修訂銀行資本規則撐融資　指定院校變「公營單位」

香港金管局與香港銀行公會共同成立的「北部都會區金融諮詢工作小組」今日﹙10日﹚舉行第三次會議。與會者包括金管局、銀行公會、發展局、教育局、財經事務及庫務局、創新科技及工業局，以及25間工作小組參與銀行的代表。

11間專上院校等變「本地公營單位」

金管局指出，為進一步加強銀行業對北部都會區項目的融資支持，金管局建議修訂《銀行業(資本)規則》，指定包括11間專上院校和三間園區公司的政府關聯機構為「本地公營單位」。

此舉有助降低銀行資金成本，促進相關機構獲取銀行融資，以加速落實北都項目。金管局擬於2027年第一季向立法會提交有關修訂案，以期於同年第2季生效。

金管局倡修訂銀行資本規則，撐北都融資。﹙資料圖片﹚

教育局介紹大學城最新發展

教育局於會議上介紹了北都大學城的最新發展，包括三個大學城的定位、校園區發展及相關財務安排。與會者就北都大學城的可行融資安排，例如貸款及公私營合作等進行討論和提供專業建議。工作小組參與銀行表示，將透過提供合適金融服務，支持北都大學城與周邊產業園區及項目協同發展。

「北部都會區金融諮詢工作小組」於2026年4月由金管局與銀行公會共同成立，旨在加強銀行業與特區政府及其他持份者的溝通和協作，探討從融資方面積極配合北都發展。工作小組的代表來自金管局、銀行公會，以及25間具備大型項目融資經驗的銀行；香港中資銀行業協會及香港按揭證券有限公司基建融資及證券化部門以觀察員身分參與。