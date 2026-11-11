美聯儲理事沃勒︰倘通脹加速支持一次過加息半厘　以保局方信譽

聯儲會理事克里斯托弗·沃勒周二表示，他支持在12月加息，並警告稱，如果通膨繼續加速，他將支持一次加息50個基點，以維護聯儲會的信譽。



彭博指出，沃勒此番直率的表態，是迄今聯儲會官員提出的最強烈主張，即決策者不僅需要在12月加息，而且加息幅度可能需要超過市場預期的25個基點。



沃勒稱，美國經濟強勁，就業市場穩定，惟通脹仍然過高。﹙資料圖片﹚

通脹仍然過高

沃勒稱，美國經濟表現強勁，勞動力市場保持穩定，但通膨仍然過高。他表示，自己的政策主張將取決於美國勞工統計局周二稍晚公佈的10月消費者價格指數(CPI)。

沃勒在倫敦發表講話時說，「如果像我預期的那樣，10月通膨環比漲幅有所回落，我傾向於支持將政策利率上調25個基點。」

「但如果今天稍晚公佈的10月CPI數據與過去兩個月的讀數類似 —— 核心CPI環比漲幅在0.3%左右甚至更高 —— 那麼可能需要採取力度更大的政策行動，」他說。「在這種情況下，我認為12月會議應該考慮加息50個基點。」

沃勒補充稱，在這種情形下，如果僅按照通常的25個基點幅度加息，將難以讓市場相信聯儲會正在認真應對通膨。

「如果只加息25個基點，我們的信譽將面臨風險，而這是我不願承擔的風險，」他說。

多位聯儲會官員均強調有必要進一步加息。交易員周一預計，12月加息的概率高達85%。

聯儲會12月加息概率 暫約為85%

聯儲會上月維持利率不變，並表示，「積累更多信息」將有助於決策者判斷最合適的政策利率水平。此次以10票對2票決定按兵不動，此前聯儲會9月曾一致決定加息25個基點，將基準利率目標區間上調至3.75%-4%。

自上次會議以來，多位聯儲會官員均強調有必要進一步加息。交易員周一預計，聯儲會12月加息的概率約為85%。

沃勒發表上述言論後不久，美CPI數據出爐，國內10月消費物價指數(CPI)按月升0.4%，而期內核心CPI按月升0.3%，兩數值皆高過預期。