OpenAI第三季度營收達百億美元　逆勢飆五成　冀估值衝1.3萬億

近期，中期選舉德州「翻藍」放大投資者對AI前景憂慮，多家公司股價下瀉。不過，人工智能軟件需求並未減弱。



《彭博》消息稱，OpenAI截至9月份的季度營收首次達到100億美元（合計784億港元），受其最新人工智能軟件的強勁需求推動。較第二季，該公司收入增長近50%，相關財務細節已於周二的電話會議上與投資者分享。



這張2026年9月4日在法國拍攝的照片中，可以看到一部智能手機的螢幕上，展示着人工智能公司OpenAI旗下GPT-6 Astra人工智能模型的標誌。（Getty）

OpenAI或估值1.3萬億美元 Anthropic營收暫領先

《彭博》指，雖然OpenAI今年部分指標落後於長期競爭對手Anthropic，但憑藉具有競爭力的新AI模型、大幅降價以及更加專注於AI代理以幫助客戶實現工作自動化，該公司重拾勢頭。同時，在Anthropic的營收成長放緩之際，OpenAI的業務呈現出加速成長的跡象。惟Anthropic第三季總營收仍達近170億美元，規模上暫處領先。

此外，美國科技媒體《The Information》報道，OpenAI在與投資者一次通話中，分享了部分財務指標。目前，OpenAI正尋求完成新一輪融資，估值目標為1.3萬億美元。此次增長幅度不僅高於第二季的水平，且增長速度是去年同期的2.6倍。

對於消息，OpenAI不予置評。