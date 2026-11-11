「華記正能量」楊官華被證監點名！　旗下大阪公寓項目列可疑投資

【華記正能量/楊官華/日本/大阪/酒店式公寓】香港商人兼YouTube頻道「華記正能量」創辦人楊官華，其經營的地產代理公司「世紀21中華物業」，推出一個位於日本大阪的酒店式公寓投資項目，被證監會點名為「可疑投資項目」，強調該等投資產品並未獲證監會認可向香港公眾發售。



楊官華經營的地產代理公司「世紀21中華物業」，推出一個酒店式公寓投資項目，被證監會點名為「可疑投資項目」。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

證監會最新於其「可疑投資產品」名單上加入「世紀21 - 酒店式公寓計劃 （大阪天璽陽光酒店式公寓）」，營運者為楊官華及他旗下世紀21中華物業有限公司 (香港)。

據證監會網頁，上述安排涉及疑似一個在日本大阪集中管理的物業項目，有關投資安排的資料已透過在香港舉行的推廣活動向投資者發布，並可於YouTube、Facebook及Instagram等社交媒體相關帳號取覽。

證監會最新於其「可疑投資產品」名單上加入「世紀21 - 酒店式公寓計劃 （大阪天璽陽光酒店式公寓）」。（證監會網站截圖）

證監會提醒公眾，該等投資產品並未獲證監會認可向香港公眾發售。 由於該投資產品不受證監會規管，投資者受到的保障非常有限，甚至可能蒙受全部損失。

楊官華是香港知名的建制派網絡紅人（KOL）、時事評論員以及企業家。（「華記正能量」YouTube片段截圖）

沙士期間發跡 2014年轉攻日本民宿

楊官華（綽號「華記」），是香港知名的建制派網絡紅人（KOL）、時事評論員以及企業家。他經營 YouTube 頻道「華記正能量Alex Yeung channel」，同時也是地產代理公司「世紀21中華物業」的創辦人，業務橫跨香港與日本。

楊官華於 2003 年沙士期間加盟世紀21並賺到第一桶金後，於 2004 年起在廣東道開設首間分店。他緊抓香港樓市復甦初期價量齊升的商機積極擴張，至 2011 年在香港曾經營 10 多間分店。

隨著港府在 2010 年起推出多項樓市「辣招」，香港一二手成交量收縮，他逐步縮減香港分店，並於 2014 年左右轉攻日本地產代理市場，同時在當地經營多家港式茶餐廳（華記茶餐廳）及進行酒店、民宿等物業投資。