金發局提三大建議助港吸耐心資本　籲內地退休基金納入債券南向通

金發局今日發表題為《強化香港价際資產及財富管理樞紐地位：吸引耐心資本》研究報告，就吸引、引導及自國際機構、中國內地及本地資金池的長期「耐心資本」，提出三項政策建議，拓寬產品種類、深化跨境互聯互通，以及完善市場生態圈應對未來發展，包括研究將內地退休基会納入債券通「南向通」，推動「保險通」作為受規管的跨境金融互聯互通橋樑。

建議拓寬產品種類、深化互聯互通及完善市場生態圈

金發局副主席丁晨表示，目前內地退休或養老基金無法透過互聯互通機制，參與港股或全球市場投資，但其對於分散投資具備需求，考慮到其較保險資金在投資取態方面較為保守，主要投資債券等固收產品，故此建議將內地退休基会納入債券通「南向通」。

金發局行政總監董一岳指，耐心資本對構建長期穩健財富紐十分重要。﹙資料圖片﹚

時間表方面，金發局行政總監董一岳回應稱，就報告相關建議，包括互聯互通等，其實中港監管部門等一直有協調中。

他指出，耐心資本具備投資期較長、對短期市場波動敏感度較低，以及注重創造可持續價點，當中退休基金及保險資金為關鍵組成部分。耐心資本對構建長期穩健財富紐至關重要。隨著全球退休儲蓄及保險資金池持續擴大，加上中國內地退休金及金對境外資產配置的需求日益殷切，香港憑藉獨特優勢，成為連接國際與區域長的重要橋樑。

對於美國聯邦退休基金早年決定不再投資香港，地緣政治等背景下，是否意味目前主要有望吸引中國內地耐性資金。董一岳表示，不同機構並沒有跟隨政治取向而投資，大國角力下仍有成熟經濟體的基金來港投資。而除歐美等「舊朋友」加深聯繫，作為新朋友的新興市場，也同樣有資金來港。

內地養老保險體系規模預計到 2030年將增長至 22 萬億至28 萬億元人民幣。﹙路透社﹚

內地養老保險體系2030年料將增至逾22萬億人幣

另外，在在中國內地方面，保險業2025 年四季度末持有的資產規模達 41.3 萬億元人民幣萬億美元），惟境外資產配置比例僅為 5.4%2，遠低於15%監管上限。同時「三支柱」養老保險體系於 2024 年規模已達 15.66 萬億元人民幣，預計到 2030年將增長至 22 萬億至28 萬億元人民幣。隨著人口老齡化進程加快，跨境資產多元化配債匹配的需求將為香港耐心資本發展帶來前所未有的增長機遇。

在拓展產品範疇方面，金發局建議，香港豐富其債券、主題式股票及風險管理及對沖工具等產品的供應，以更切合長線投資者钓需求，包括鼓勵發行長年期管券構建及鞏固基準收益率曲線，優先發展較長年期的人民幣利率掉期、交叉貨幣基差掉期產品。

深化互聯互通機制方面，建議研究將內地退休基納入債券通「南向通」，並研究將目標日期基金、長久期基金及環境、社會及管治基金納人跨境理財通（WMC）與基金互認安排（MRF），推動「保險通」作為受規管的跨境金融互聯互通橋樑。

在完善市場生態圈應對未來發展方面，建議先善跨境稅務框架，改善避免雙重課稅安排。同時，建議提升市場基建，包括過渡至T+1結草，及精簡不同資產顃別的交收系統。