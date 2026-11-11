黃仁勳出軌｜再有英偉達晶片入華報道！　「國防七子」高校獲H200

【英偉達 / 黃仁勳 / 中美AI競賽】黃仁勳爆出軌後，續有英偉達晶片入華報道。據路透報道，中國「國防七子」之一的西北工業大學10月21日發布一份採購記錄，該校上個月購買兩塊英偉達H200晶片，總價值87.47萬元人民幣。儘管該校已被列入美國出口黑名單。這突顯華盛頓在遏制中國獲取先進技術的努力存在漏洞。



這一發現正值英偉達及其行政總裁黃仁勳在華盛頓面臨愈來愈嚴格的審查，因其游說美國政府放寬對華AI晶片銷售限制。



路透指出，美國國會民主、共和兩黨議員呼籲進一步加強對中國獲取先進AI晶片的管控，例如要求對晶片進行追蹤，以及加強國會對出口的監督。三位共和黨籍國會委員會主席已要求黃仁勳於11月18日出席簡報會，就其與一名被指控為中國情報人員接觸一事作情況說明。

西北工業大學為解放軍背景的「國防七子」之一，圖為其校徽（視覺中國）

經算力租賃獲晶片 美國將該校列入黑名單

報道稱，據西北工業大學採購記錄顯示，這些晶片是為該校管理學院購置，供應商為陝西博算網絡科技有限公司，而非直接從輝達採購。採購記錄還顯示，西北工業大學今年還通過與中國企業簽訂的5份算力租賃合同，獲得了H200晶片及其他高性能輝達AI處理器所提供的算力資源。

美國商務部於2001年以涉嫌參與導彈擴散活動和軍事研究為由，將該校列入貿易黑名單。2019年，美國進一步收緊限制措施，對向該校出口受管制美國技術的許可申請，在大多數情況下實行「推定拒絕」(policy of denial)政策。

2025年8月27日，圖為美國晶片巨頭英偉達（Nvidia，又譯輝達）的標誌，背景是中國國旗。（Reuters）

月之暗面被指內地租用Nvidia頂級AI晶片

另外，昨日有外媒引述文件顯示月之暗面在中國租用了英偉達﹙Nvidia﹚的頂級AI晶片。報道稱，根據提交給北京監管機構的文件顯示，月之暗面今年夏天取得了大批英偉達的最先進晶片。合約顯示，每台伺服器估值1,350萬元人民幣(200萬美元)，較美國市場行情高出約350%。

報道又指，美國曾指控月之暗面使用受限制的Blackwell晶片，訓練中國部分最尖端的前沿模型。彭博新聞社7月曾報道，該公司已有渠道取得這類處理器。