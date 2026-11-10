黃仁勳出軌｜彭博︰晶片走私調查　黃樂曾被扣留　英偉達詢問華府

【黃仁勳／Nvidia／英偉達／Alice huang】英偉達（NVDA）創辦人兼行政總裁黃仁勳日前罕有向全體員工發內部信，公開承認與一名中國籍女商人有婚外情。外電引述美國情報官員指出，該名女子為曾任新加坡雲端算力公司Megaspeed高層的中國籍女商人黃樂（Alice Huang），其疑似為中國國家安全部招募的「女間諜」。



彭博最新報道指，英偉達總法律顧問 Tim Teter 曾介入美國政府對Megaspeed International涉嫌走私AI晶片的調查，詢問特朗普政府是否參與扣留這家新加坡公司的一名高管，即Alice Huang。



英偉達總法律顧問據報曾介入美政府對Megaspeed International涉嫌走私AI晶片的調查。

致電商務部副部長 詢問調查一事

據知情人士透露，2025年夏末，英偉達的Tim Teter致電負責監管美國晶片出口限制的商務部副部長Jeffrey Kessler，詢問Megaspeed調查一事。

知情人士表示，Teter想知道Kessler領導的工業與安全局(BIS)是否參與了新加坡政府近期對Megaspeed高管Alice Huang的扣留。新加坡警方曾將Alice帶走問話並限制其離境。因事項敏感而要求匿名的知情人士稱，BIS並未參與此次行動。

報道又指，黃仁勳周日承認與Alice存在婚外情，此前他曾就兩人關係的性質撒謊。英偉達董事會目前正對此展開調查。一位英偉達發言人表示，Teter致電Kessler詢問Alice在新加坡被扣留一事時，並不知道這段婚外情。

BIS工作人員調查事後受阻

報道補充，目前尚不清楚Teter是否就Kessler所在機構對Megaspeed的調查向其提出任何具體要求。該調查與新加坡方面的調查相互獨立。

但知情人士稱，在接下來的幾周裡，BIS工作人員調查Megaspeed的能力受到限制，包括所有涉及英偉達的請求都要經由Kessler﹙美商務部副部長﹚，或在對外聯繫前尋求他的批准，這種極不尋常的做法僅針對英偉達。他們還被告知，在對外溝通中不得提及Megaspeed或其馬來西亞子公司Speedmatrix。

與此同時，部分知情人士透露，Teter直接聯繫了BIS工作人員，包括要求與其中一人會面。該工作人員拒絕會面，Teter隨後表示不明白為何遭到拒絕，因為Kessler已經允許他與BIS工作人員溝通。

這些工作人員將郵件轉發給Kessler，而Kessler在數小時後告訴他們繼續按規定處理此案，工作人員隨後回覆稱「收到。謝謝」。其中一名知情人士透露，除此之外，Kessler沒有就工作人員應如何推進案件作出其他指示。《紐約時報》此前報導了Teter與BIS工作人員的接觸以及他們與Kessler的交流。

2025年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂（Huang Le / Alice Huang）與黃仁勳有親密互動。（中天新聞 / 路透社）

BIS︰執法力度達到歷史最高水平

「BIS﹙工業與安全局﹚所有執法工作都嚴格按規定進行，」該機構一名發言人表示。「BIS 在各領域都積極執法，包括晶片走私，執法力度達到歷史最高水平。」

知情人士又稱，2025年底，與BIS共同調查此案的司法部要求BIS暫停相關工作。任何BIS調查一旦轉為刑事調查，由司法部共同參與都是標準做法。此後BIS的調查一直沒有取得進展，儘管該機構已經掌握足夠證據繼續推進。

在被問及介入BIS對Megaspeed調查一事時，一位英偉達發言人表示，公司與政府官員溝通是為了「回答他們的問題，提供我們從一線收集的信息，尋求他們的指導和指示，並詢問他們是否有任何後續要求」。