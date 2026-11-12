長實旗下英國酒館創立227年首迎女CEO　讀現代史牛津學霸接棒

【長實／長江實業／女CEO／英國】長江實業（1113）旗下英國釀酒廠及英式酒館營運商Greene King宣布，現任數碼及商業總監Clair Preston-Beer將於2027年3月起正式接任行政總裁一職，成為Greene King自1799年創辦至今227年歷史上首位女行政總裁。



長實執行委員會委員、財務委員會委員暨企業業務發展部總經理馬勵志(右一)、Greene King候任行政總裁 Clair Preston-Beer (右三) 及 Greene King現任行政總裁 Nick Mackenzie(右四)與管理層聚餐。（長實提供）

牛津學霸曾效力Costa17年

人事交接方面，現任行政總裁Nick Mackenzie將於2027年2月底卸任，其後會留任Greene King董事局，協助與Clair Preston-Beer進行職務交接。

Clair Preston-Beer曾就讀於牛津大學。（LinkedIn：Clair Preston-Beer）

翻查Clair Preston-Beer的LinkedIn，發現她曾就讀於牛津大學並取得現代史榮譽文學士學位。其後Clair Preston-Beer在零售及休閒行業擁有逾27年經驗，加入Greene King前曾於英國最大咖啡連鎖品牌Costa Coffee任職近17年。她自2020年加入Greene King後，先後出任旗下英式酒館公司董事總經理、集團營運總監，以及現任的數碼及商業總監。

Greene King候任行政總裁Clair Preston-Beer（LinkedIn：Clair Preston-Beer）

長實馬勵志讚新帥往績昭著

翻查長實2026年中期業績，香港及中國內地業務溢利貢獻近37%；而來自英國、澳洲、加拿大、德國及歐洲等地的海外溢利貢獻，合共已達約63%。長實於2019年全面收購Greene King，將其納入集團海外重點業務版圖。

Greene King創於1799年，目前在英格蘭、威爾斯及蘇格蘭等地聘用約3.8萬名員工，經營約2,500間英式酒館、餐廳及酒店，並持有當中九成物業業權。

長江實業執行委員會委員、財務委員會委員暨企業業務發展部總經理馬勵志表示：「Clair Preston-Beer 女士是一位往績昭著及敬業投入的領袖。她非常熟悉 Greene King 的業務，近年在規劃Greene King之發展擔當重要的角色。任命她為新一任行政總裁，反映Greene King 有效之長遠接班部署，我們期待由她帶領 Greene King 迎接未來。」