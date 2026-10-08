長實安達臣道首置盤｜工程師認同拆卸重建最省時　料最快年半完成

《香港01》2024年獨家揭發，長實觀塘安達臣道項目首置盤（港人首置上車項目）其中一座樓宇缺少數條鋼筋。屋宇署隨後證實，6幢大樓均有部份鋼筋配置嚴重偏離批准圖則。署方今日（8日）表示，接納其中3幢大廈的補救方案，惟餘下3幢大樓，發展商計劃拆卸重建。長實亦指，按「最有效率及最符合經濟效益」的前題作研究後，決定拆卸重建是最節省時間的方案。



外界關注3幢毋須拆卸的大樓會否有安全隱患。被問如何確保樓宇結構的安全性，有結構工程師說，目前仍未知道問題的實際情況，但如果情況輕微，承建商只需補回缺失的鋼筋，未必需進行太多結構改善工作，如果缺失的鋼筋數量不算多，或偏離不算嚴重，有時工程上亦可接受。不過，他認同政府及發展商應公布更多資訊，「愈透明愈好」，增加業主對樓宇的信心。



至於另外3幢須被拆卸的大樓，該工程師形容此方案可節省更多時間，相信如拆卸重建連同內部裝修，最快年半可完成。



正在興建的觀塘安達臣道「港人首置盤」有樓宇懷疑缺少了數條鋼筋，與圖則不一致。（王海圖攝）

工程師認同拆卸重建最省時 如補救方案與原設計不同：分分鐘貴過你起過層樓

結構工程師倪學仁認為，如大廈鋼筋配置嚴重偏離圖則，拆卸重建可節省更多時間，亦挽回日後業主信心，是較好的方案。他解釋，如發展商選擇「修修補補」，需就每條鋼筋的加固方案與政府部門交涉，如補救方案與原先設計不同，又需耗時重新處理，亦耗費不少，「分分鐘仲貴過你起過層樓。」

他說，加固工程有機會令室內外觀有所損失，若日後業主抽中單位，看到工程痕跡，又或者入伙數年後見到牆身有裂紋，可能會有負面情緒，繼而向法庭申索。對發展公司或政府而言，拆卸重建可免除不必要跟進。

他相信，如拆卸重建連同水電等內部裝修，最快年半可完成。他續解釋，如發展商已採購升降機，相信完成興建後已可安裝。

（資料圖片／林若勤攝)

被問餘下3幢毋須拆卸的大樓，要如何確保樓宇結構的安全性？他指目前仍未知道問題的實際情況，但如果情況輕微，承建商只需補回缺失的鋼筋，如「計數計得掂」，未必需進行太多結構改善工作，如果缺失的鋼筋數量不算多，或偏離不算嚴重，有時工程上亦可接受。不過，他認同政府及發展商應公布更多資訊，「愈透明愈好」，增加業主對樓宇的信心。

他指，拆卸重建案例雖不多，但亦並非首次出現，舉例沙田愉翠苑、大圍柏傲莊等，都曾因工程問題拆卸。至於日後如何加強監工，他說假如有人蓄意違規亦難以防範，但相信可安裝更多閉路電視，防止有人「偷雞」。

屋宇署指，第三座29樓有六條橫樑的鋼筋配置與批准圖則不一致，但整體建築物沒有明顯危險。（王海圖攝）

長實安達臣道項目涉2926伙

上述長實安達臣道項目首置盤原本預計落成日期為2026年9月30日。項目計劃興建3座32層高、3座24層高、4座1層高住宅，另設住客會所，合共涉及108.88萬平方呎樓面。