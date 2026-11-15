新世界擬「1供11」　市值122億、籌249億　鄭氏家族承諾悉數供股

【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 】總負債逾千億元的本港主要地產商新世界發展（0017）宣布向股東集資！該公司周日﹙15日﹚傍晚發通告，宣布以「1供11」的方式進行供股，發行最多276億股，每股供股價0.9元，較該股停牌前市價4.87元，折讓高達82%，籌集金額最多249億元。該集團大股東鄭家純家族承諾悉數供股，並承諾包銷部份供股股份，而滙豐為供股聯席牽頭包銷商。該股明日﹙16日﹚復牌。



總負債逾千億元的新世界發展（0017）宣布向股東集資。﹙資料圖片﹚

大股東承諾「全供」 兼包銷部份供股股份

今次供股價0.9元，較該股停牌前市價4.87元，折讓高達82%。倘較公司經審核綜合資產淨值每股股份59.5元折讓約98.5%。

香港富豪鄭家純家族（透過周大福企業等相關實體）目前持有新世界發展約45%的股份﹙約11.4億股﹚，為控股股東。通告稱，該家族計劃參與供股， 已不可撤回地向公司及獨立包銷商承諾（其中包括）以認購價認購（或促使其他人士認購）根據供股暫定配發予相關控股股東集團成員的全部供股股份。換言之，鄭氏家族今次「起標」料斥約112億元參與供股。

另外，公司與控股股東及獨立包銷商（作為包銷商）已訂立包銷協議。根據包銷協議，供股股份（承諾供股股份除外）將由包銷商按包銷協議條款悉數包銷。假如其他股東不供股，全部供股股份（承諾供股股份除外）共涉151.34億股，由控股股東包銷最多82.14億股供股股份（佔供股股份總數約29.67%），而餘下供股股份（即69.2億股供股股份，佔供股股份總數的25%），將由獨立包銷商包銷餘下包銷股份。而在「最盡」情況下，倘若進一步履行包銷責任認購未獲承購股份，鄭氏家族有機會將其持股比例大幅推高至最高約72.55%（連同被視為一致行動人士則達72.74%）。

至於小股東，面對如此大規模的供股，則要考慮是否繼續投入資金。若選擇按比例認購，便需要額外「科水」加碼投資新世界。若不參與供股，持股比例便會被攤薄，股東權益亦會相應下降。據通告，供股將導致理論攤薄效應約75.3%。

《香港01》記者高嘉怡﹙Kitty﹚早前拆局︰

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新世界大股東鄭家純家族承諾悉數參與供股。﹙資料圖片﹚

供股資金削債 三年內不會再有供股

公司稱，目前擬將供股所得款項淨額，用於︰ 約34%的供股所得款項淨額（約82億港元）將用於提前償還目標融資項下未償還本金額的10%，以落實目標融資建議；約36%的供股所得款項淨額（約87億港元）將用於債務償付，包括優先票據、銀行貸款及利息付款，以及永續證券的遞延分派；及約30%的供股所得款項淨額（約72億港元）將用於為本集團的發展項目儲備提供資金並加快其發展。

集團補充，承諾供股完成後，3年內不會再有供股；展望在支付永續證券的遞延分派後，可恢復派息能力，亦表明有信心隨着今次全面資本重新整合計劃完成，集團能持續去槓桿，推進業務發展，未來進一步改善財務狀況。

千億巨債壓頂

新世界目前市值約122.56億元，集資額為市值逾2倍，規模龐大，然而相對負債仍有一段「距離」。翻查新世界業績報告，截至今年6月底，集團總負債達1,432億元，淨負債則達1,263億元，按年微升。如此龐大的債務，也意味著集團每年都必須承擔天文數字般的利息開支，25/26財年新世界財務費用便達到47億元，該金額還未計永續證券應付的利息。

截至今年6月底，新世界在一年內需償還或續期的債務為232億元，手頭約160億元現金加上早前出售資產回籠的資金，以及賣樓及收租帶來的現金流，料足夠應付。真正的挑戰在於第二及第三年，合共高達820億元銀行借貸、其他借貸和固定利率債券及應付票據到期。

今次供股所得，相信能減輕現金流壓力，惟相對於1,200億負債，仍然有距離。但值得一提，集團「本業」近年已改善，25/26財年經常性營運淨溢利為 2,228 百萬元，為過去數個財政年度以來首次轉虧為盈，未來關鍵仍然是如何狠削債務，以防利潤被利息吞噬。