新世界供股｜千億負債、折讓八成籌250億　分析︰短痛換融資空間

【新世界 / 0017 / 供股 / 鄭家純 / K11 】總負債逾千億元的新世界發展（0017）正式宣布向股東集資！新世界周日（15日）公布供股計劃宣布以1供11的方式進行供股，發行最多276億股，每股供股價0.9元，較該股停牌前（13日）收市價4.87元，折讓高達82%，籌集金額達249億元！



供股金額雖然龐大，但新世界債台高築，總負債高達逾1,400億，今次供股是否「杯水車薪」？明澤資本國際研究總監及資深地產分析師鄭懷武接受《香港01》專訪指出，是次供股雖短期內攤薄股權，但有助降低市場對公司的破產預期，並爭取銀行在融資上配合。他分析道，在現價較資產淨值已大幅折讓下（PB少於0.1倍），股價經深度調整後未必暴跌，反有望隨債務危機紓緩而吸引資金趁低吸納。



新世界目前市值約123億港元，本次集資額將相當於公司現有市值兩倍以上。（資料圖片）

集資規模逾市值2倍 鄭氏家族「全供」

新世界自上周五（13日）起停牌，市場早已盛傳公司計劃進行大規模供股集資。新世界目前市值約123億港元，以249億港元集資規模計算，集資額將相當於公司現有市值兩倍以上，規模相當驚人。

是次供股能否順利完成，最大關鍵自然落在控股股東鄭氏家族身上。鄭氏家族透過周大福企業等相關實體，目前持有新世界約45%股權，涉及約11.4億股，為公司的主要股東。據通告，鄭氏家族計劃悉數參與是次供股，將承擔全數認購其按比例獲暫定配發的約125.48億股供股股份，涉資約112.93億元，若最終按比例認購，家族的持股比例將維持在約45.33%（連同其他一致行動人士則約為45.59%）。

與此同時，作為包銷商之一，包銷最多約82.14億股未獲承購供股股份，涉資最多約73.93億元。；倘若進一步履行包銷責任認購未獲承購股份，則有機會將其持股比例大幅推高至最高約72.55%（連同被視為一致行動人士則達72.74%）。

至於小股東，面對如此大規模的供股，則要考慮是否繼續投入資金。若選擇按比例認購，便需要額外「科水」加碼投資新世界。若不參與供股，持股比例便會被攤薄，股東權益亦會相應下降。據通告，供股將導致理論攤薄效應約75.3%。

專家：短痛換取銀行再融資空間

鄭懷武指出，市場早已預期新世界將會進行供股，集資金額高達250億元，規模則「比想像中高」。

雖然大規模供股短期內將造成嚴重的股權攤薄效應，對股價構成一定負面壓力，但此舉能顯著改善公司的財務槓桿，對爭取銀行重新安排融資及還款「有一個明顯的作用」，他直言這「對公司可以解決到債務問題，應該是一個好重要的一部份」。

鄭懷武續稱，鑑於該股現價較每股資產淨值（NAV）已存在高達九成的折讓，今次供股反而在日後當市場對公司破產或流動性危機的憂慮逐步消退時，帶來轉機，「調整完之後可能有啲投資者都可能會覺得係機會。」

《香港01》記者高嘉怡﹙Kitty﹚早前拆局︰

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明澤資本國際研究總監及資深地產分析師鄭懷武（資料圖片）

逾千億巨債與高息纏身 未來兩至三年迎還債高峰

今次所得款項用途方面，新世界擬將供股所得款項淨額用於銀行貸款再融資、償付債務及為待發展項目提供資金。當中約34%（約82億港元）將用於提前償還目標銀行貸款未償還本金的10%；約36%（約87億港元）用於償付優先票據、銀行貸款及利息，以及清償永續證券的遞延分派；餘下約30%（約72億港元）則用作待發展項目的資金並加快其發展。

換言之，集資用途用於削債，也是集團最逼切要做的事。翻查最新全年業績報告，新世界三大「燈油火蠟」上已花費近50億港元，另需支付近50億港元的利息開支。而在這個數字基礎上，再扣除逾12億港元的稅務開支，以及包括 11 SKIES 在內逾183億港元的非現金減值撥備等項目，最後得出虧損281億港元的數據。

業績顯示，截至今年6月底，集團總債務仍高達1,433億港元，按年僅減少27億港元。淨債務約為1,263億港元，於2026財年增加約62億港元。 過千億港元的巨額債務，意味著集團每年都必須承擔天文數字般的利息開支。因此，新世界目前體內最大的「毒素」依然是債務。

每年需支付高達數十億港元的利息開支，可想而知，新世界這兩年的「刮骨療毒」尚未徹底。況且市場預料聯儲局十二月將再度加息、高息環境持續的陰霾下，新世界的財務壓力備受關注。

新世界需在一年內償還或續期的債務為232億港元；然而，第二及第三年到期的債務分別均超過400億港元。（新世界年報截圖）

或許有人會問，這兩年多以來公司不是一直在積極減債嗎？管理層確實並未懈怠，最新的業績報告亦反映了行動成效：一方面，永續債遭剃頭（hair cut）及延期支付債息；另一方面，還債高峰期被順延至兩年後，以時間換取空間。

截至今年6月底，新世界需在一年內償還或續期的債務為232億港元。集團目前手頭擁有170億港元現金，近日亦將上海 K11 物業分拆為房地產信託基金（REITs）上市，預計可籌集32億元人民幣；同時，又以約17億元人民幣出售了杭州與寧波兩座甲級寫字樓。若算上約160億港元的可動用銀行貸款，未來一年還債壓力不太大。

然而，第二及第三年到期的債務分別均超過400億港元，屆時才是「債毒」發作最為猛烈之時。新世界仍急需透過供股「撲水」，249億港元的供股集資額，恐怕依然難解燃眉之急。因此，本次供股所得款項用途方面，新世界擬用於銀行貸款再融資、償付債務及為待發展項目提供資金。當中約34%（約82億港元）將用於提前償還目標銀行貸款未償還本金的10%；約36%（約87億港元）用於償付優先票據、銀行貸款及利息，以及清償永續證券的遞延分派；餘下約30%（約72億港元）則用作待發展項目的資金並加快其發展。

日前甩手 11 SKIES 苦中一點甜

面對如此困局，新世界大股東、由純官掌舵的周大福企業（周企）態度備受關注。業績報告中罕有地明確指出，周企將繼續維持控股地位，全力支持新世界。

業績報告中周企指將繼續支持新世界。（新世界年報截圖）

純官親自擔任「大國手」為新世界「刮骨療毒」，相信首要任務是穩定大局，確保公司有能力償還利息，繼而再談削減債務。

首先在償還債息方面，初步看來難度相對較低：第一，租金收入得以維持。憑藉 K11 商場過往的業績表現，這個「核心基地」相信能夠穩守。第二，物業銷售收入需維持穩定。截至2026年6月底，在尚未入帳的香港合約銷售中，約有209億港元預計將於2027及2028財年入帳，這筆資金將為新世界中短期的現金流提供重要支持。

此外，集團應佔未售單位的總樓面面積約為59萬平方呎，意味著未來一兩年還有「麵包」等出爐，但現成的「麵包」就快賣完，手頭上的「麵粉」又是否能夠持續變成「麵包」呢？

目前新世界在全港擁有約250萬平方呎的發展土地儲備，同時手頭上擁有約1,240萬平方呎的農地儲備，當中不少位於北部都會區，預計可開發近7,000個住宅單位。然而，從興建樓宇到資金回籠需要時間。假設一切順利，物業銷售與租金收入亦僅足夠支付利息。若要真正做到「去毒」減債，則極為考驗純官這位「大國手」的手藝。

日前承擔超過30億港元代價（包括23億元現金終止費及上限約10.5億元工程服務）以擺脫 11 SKIES，對新世界而言是一次重要的「排毒」進展。由於200億港元的投資額在很久以前已經投入，上年度 11 SKIES 已作出27億港元撥備，加上本次183億港元的撥備，金額雖然驚人，但並不影響現金流。

長痛不如短痛，新世界行政總裁黃少媚亦在業績會上如釋重負地表示「解決了一個重大的問題」。其好處在於未來無需每年被迫支付高達18億港元的保證租金。以40年的合約期計算，新世界的累計租金支付金額高達約700億港元。少了一道如此龐大的「無底洞」，新世界與債權人談判及重新籌集資金的成功機會亦隨之提升。

是次供股，料可把淨負債減至少於千億元，對於減少利息開支，爭取再融資，多少有幫助。