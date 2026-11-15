大行觀點｜高盛：標普500指數明年可望再漲16%　點名三大布局方向

由高盛首席全球股票策略師Peter Oppenheimer領銜撰寫的全球股市策略報告指出，標普500指數在2027年底前可望再上漲16%，目標價上看8700點。日本股市預期回報率更高達24%，亞洲與新興市場則約為20%。不過，高盛提醒，明年市場波動率(VIX)將高於近年水平。



高盛預測，2027年每股盈利增長率將低於2026年，甚至接近減半，主因是超大規模雲端業者資本支出放緩，以及能源與原物料類股預期獲利明顯下修。市場已開始反映盈利增長放緩的預期，科技股尤其明顯。策略師認為，這帶來具吸引力的進場機會，尤其是資本支出規模龐大、資產負債表穩健，且收入來源多元的超大規模雲端業者。他指出，這也為存儲器及整體半導體等景氣循環色彩較濃的成長領域創造了上漲空間，同時這些產業的風險與波動較高。

高盛指，超大規模雲端業者等都具有吸引力。圖中可見亞馬遜標誌。﹙資料圖片﹚

高盛策略團隊聚焦股市三大方向，包括成長股、精選防禦股，以及可望受惠於債券收益率與能源價格回落的企業。

以美股為例，在所謂的稀缺成長投資組合中，超大規模雲端業者、透過AI創造營收的企業，以及能源設備與服務類股，都具有吸引力。防禦股方面，他看好醫療保健類股與「庫藏股貴族」，也就是長期持續買回自家股票的企業。至於受惠於油價或債券收益率下滑的族群，他則推薦運輸類股，以及價值較仰賴長期未來獲利的長存續期成長股。