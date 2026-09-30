新世界向機管局交還11 SKIES　政府冀明年4月交接後盡快重新規劃

機管局今日（30日）宣布，已就11 SKIES發展項目與新世界發展有限公司達成協議，項目相關合約安排將提前終止，除將相關租約交還機管局，亦會將項目相關的資產無償轉移予機管局，新世界發展另支付超過30億港元。



政府發言人回應指，得悉機管局已與新世界發展達成協議，指協議能為項目確立清晰方向，期望機管局按計劃於2027年4月完成項目交接後，盡快完成重新規劃並投入營運，配合二號客運廊及 SKYTOPIA 其他主要項目於2028 年起逐步落成啟用。



定位為綜合娛樂購物城的11 SKIES，總面積超過380萬平方呎。（資料圖片/夏家朗攝）

機管局宣布，已就11 SKIES發展項目與新世界發展有限公司達成協議，該項目相關合約安排將提前終止，新世界發展全資擁有的附屬公司—樂斯有限公司將交回相關租約，而與該項目相關的資產，包括三幢辦公大樓及娛樂樞紐，將無償轉移予機管局，新世界發展亦將向機管局支付超過30億港元，當中包含現金及現金等價物。

政府發言人回應指，得悉機管局已與發展商就11 SKIES項目的營運和合約安排達成協議，稱有關協議能為項目確立清晰方向，讓機管局盡快籌備並全速推進項目的日後發展。發言人說，機管局將重新規劃 11 SKIES 的定位、主題、行業組合和營運模式，以配合 SKYTOPIA 未來的整體發展。

發言人又指，期望機管局按計劃於2027年4月完成項目交接後，能盡快完成重新規劃並投入營運，配合二號客運廊及 SKYTOPIA 其他主要項目於 2028 年起逐步落成啟用。

11 SKIES。（資料圖片/湯致遠攝）