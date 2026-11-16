滙豐廖宜建︰離岸人民幣債券指數　可望擴大人民幣投資渠道

港交所(0388)今日推出離岸人民幣債券指數，將為快速發展的香港點心債市場提供市場基準，支持產品創新及提升市場流動性，並進一步發揮香港在人民幣國際化進程中的作用。滙豐對此表示歡迎。



該行亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，作為全球首個同類指數，港交所離岸人民幣債券指數的推出，不僅標誌香港固定收益市場發展的重要里程碑，而且進一步鞏固香港作為全球最大離岸人民幣中心的地位。

廖宜建指，固定收益是任何資本市場的核心組成部分。一直以來，香港固定收益市場以國際化程度著稱，而受惠於債券通南向通，香港是亞洲唯一能夠連繫內地投資者與國際發行人的債券市場。2025年，香港點心債發行額達7687億元(人民幣‧下同)，連續第二年創下新高。2026年上半年，發行額已達5473億元，相當於去年全年發行額的七成。

廖宜建稱，集團相信該指數將擴大人民幣投資渠道，包括交易所買賣基金，同時豐富人民幣產品的生態圈。這將有利境內和國際投資者，以及發行人，達到雙贏的效果。更重要是指數有助於提升巿場透明度，這將能增強市場信心，持續提升香港作為國際金融中心的聲譽。