證券無紙化｜今實施、設5年過渡期　港交所明年2月「搶先」參與

無紙證券市場制度今日﹙16日﹚開始運作，並設5年過渡期。港交所公布，已收到證監會、中央結算及中央證券登記聯合發出的書面通知，指明2027年2月16日為港交所股份必須成為無紙證券市場制度下參與證券的法定期限。



無紙證券市場制度今日開始運作。（資料圖片）

在完成及符合無紙證券市場制度下所有適用規定的前提下，港交所擬於同日使港交所股份成為參與證券，參與日期即與指明日期為同一日。無紙證券市場制度免卻了轉讓在港交所上市的訂明證券的法定所有權時須使用紙本文書的需要。

港交所表示，為參與無紙證券市場安排，公司採納新《組織章程細則》的議案已經在本月6日舉行的股東大會上，獲股東以特別決議案方式通過。採納新《章程細則》須經證監會書面批准，港交所獲得證監會批准後將另行刊發公告。

香港證監會。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

「無紙化」須5年內參與

有別於以前實物股票，無紙證券市場措施為投資者提供一個以自己名義及電子方式持有和管理證券的新方法。據證監資料指出，超過 2,700 家在香港聯合交易所有限公司（聯交所）上市的發行人將須在五年內參與無紙證券市場，約370萬張由香港中央結算有限公司（香港結算）持有的實物股票將會被轉換為無紙形式。另外，約980萬張由投資者在中央結算及交收系統（中央結算系統）外所持有的實物股票也可轉換為無紙形式。

至於新股，於2026年11月16日後首次上市的股票，不再以實物形式發行。