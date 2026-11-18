耀才證券（1428）公布截至9月底止6個月中期業績，期內純利約3.45億元，按年增長約5.4%，基本每股盈利20.3仙；集團同時宣布更改財政年度結算日，董事會不建議派發中期股息，與去年同期相同。



耀才證券公布截至9月底止6個月中期業績，期內純利約3.45億元。（資料圖片）

孖展融資利息收入增三成

期內總收益約6.83億元，按年增約8.3%，核心收入約4.84億元則略跌約2.7%，主因經紀佣金收入按年跌16%，由約3.07億元降至約2.57億元，孖展融資利息收入按年上升32.61%增至約1.71億元抵銷部分跌幅；其他收益淨額大增約3.1倍至約3,082萬元。經營溢利約4.90億元，按年增約14.9%；惟財務成本升至約8,516萬元，除稅前溢利約4.05億元，按年增約10%。

證券經紀分部收入約4.17億元，按年跌約1.1%，但分部溢利（EBIT）升至約4.55億元，增幅約13.7%；期貨及商品經紀分部收入約6,584萬元，跌約11.2%，分部溢利則增至約5,835萬元，增幅逾1.4倍。

耀才表示，強調面臨被動的港股市場環境，重視長期發展，積極採取措施，為日後市場回暖積聚爆發力。（資料圖片）

客戶總數增至61.8萬

於9月底，集團資產淨值約25.17億元，較3月底增約15.9%；流動資產淨值約23.77億元，增約17.5%。銀行貸款由約48.39億元降至約41.60億元，應收賬款由約88.54億元降至約82.26億元；集團指9月底孖展客戶抵押證券總市值約338.95億元，逾期孖展貸款金額並不重大。

集團表示，耀才客戶戶口總數增加至約61.77萬個，客戶托管資產總值按年下跌5.2%，至801億元。強調面臨被動的港股市場環境，重視長期發展，積極採取措施，秉持逆勢布局的營商理念，主動變革傳統獲客模式，完善經營策略，同時推進降本增效和風險管控，努力提升經營質素和抗風險能力，為日後市場回暖積聚爆發力。