耀才創辦人葉茂林妻等人2億沽薄扶林全幢住宅　14年帳近平手離場

有「金錢獵人」之稱的耀才證券（1428）創辦人葉茂林，繼今年3月以逾28億元完成出售耀才證券控股權予螞蟻集團後，其家族成員再沽名下資產。由其妻子等相關人士持有的薄扶林道79號凱澄軒，新近以2億元全幢沽出，持貨近14年帳面近乎平手離場。



凱澄軒全幢住宅2億沽

涉及物業為薄扶林道79號凱澄軒，樓高9層，物業面積約1.5萬平方呎，現為服務式住宅，提供約151平方呎的單人房間、約321平方呎的連平台雙人房間，以及約366平方呎的一房套房等，共涉34伙單位。

涉及物業為薄扶林道79號凱澄軒，樓高9層，面積約1.5萬平方呎，現為服務式住宅。（資料圖片）

耀才創辦人等相關人士2億沽貨 揸14年近乎平手沽

市場消息指，該物業最新以約2億元沽出，呎價約1.33萬元。至於物業以「維渼有限公司」公司名義持有，當中董事包括耀才證券創辦人葉茂林妻子等相關人士。眾人早於2012年底斥1.98億元向禹銘購入全幢，據知過往一直作為耀才員工宿舍及出租用途。換言之，葉茂林妻子等相關人士持貨近14年，是次轉手帳面近乎平手離場。

新買家可改裝為學生宿舍

而葉茂林接受傳媒查詢時解畫，直言「我已經退休啦，只想好好享清福，不想再花心思打理物業。」另有市場人士估計，由於該物業鄰近香港大學，相信新買家購入後，極有可能改裝成學生宿舍。

耀才證券（1428）創辦人葉茂林。（資料圖片）

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