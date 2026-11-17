中國AI新創企業智譜﹙2513﹚1月上市後，股價在不到六個月內飆升近20倍，惟急速「變臉」，如今已較6月高點暴跌逾85%。



彭博報道指出，隨著取得先進晶片的管道進一步收緊，令市場對競爭日趨激烈的擔憂雪上加霜，跌勢也隨之加速，使這檔一度炙手可熱的中國AI股，成為這波產業最新拋售潮中受創最重的股票之一。



報道指出，美國採取行動、限制多個國家向中國企業提供先進AI晶片和伺服器的遠端使用管道後，智譜股價周二一度下跌6.8%。這些限制措施出台之際，英偉達近期的風波已拖累全球AI交易行情。自上周三收盤以來，智譜及規模較小的競爭對手Minimax﹙0100﹚市值均已蒸發約三分之一。

2026年1月9日，大模型企業MiniMax（0100.HK）在港交所上市，發行價為165港元。（MINIMAX）

Global X Management投資策略師Billy Leung向彭博表示，這項限制基本上又堵住了一條取得英偉達算力的迂迴管道，因此對中國AI企業而言，可能意味著成本上升、模型開發速度放緩。

智譜股價迅速由盛轉衰，突顯在華盛頓與北京緊張關係升溫之際，突顯中國AI企業在晶片供應疑慮面前的脆弱性，同時也反映基礎模型領域的競爭格局正在快速變化。

儘管股價大幅回落，但根據標普全球的數據，該股的空頭部位佔自由流通股比例仍攀升至9.9%的紀錄高點。智譜自上市以來仍累計上漲約200%，Minimax則回吐1月上市以來的所有漲幅。