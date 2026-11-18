騰訊（0700）公佈第三季業績，期內營收錄得2,073.36億元（人民幣，下同），按年增8%，遜於市場此前預測的2,102億元。非國際財務報告（Non-IFRS）準則權益持有人應佔溢利665.19億元，按年跌6%。



值得注意的是，Q3資本開支較上季增54%至814.33億元；現金亦由正轉負債為137.02億。據報告披露，騰訊第三季錄得負自由現金流691億元。據悉，若剔除算力採購的預付款項，自由現金流轉正為人民幣169億元。



此外，公司權益持有人應佔盈利636.12億元，按年微增0.8%。每股盈利為7.059元，按年增2%。就業務收入而言，增值服務業務收入983億元，按年增長3%；營銷服務業務收入增長19%，至430億元；金融科技及企業服務業務收入增長9%至637億元。

騰訊股價今日﹙18日﹚微跌0.85%，報372.8港元，全日成交近80億港元。

騰訊集團高級執行副總裁、雲與智慧產業事業群總裁湯道生表示，騰訊雲致力於將基礎設施、模型及AI Agent緊密結合，協助企業釋放AI的真正業務價值。（資料圖片）

本土市場遊戲收入增11% 國際市場降9%

本土市場遊戲收入為476億元，同比增長11%，受《三角洲行動》、《無畏契約：源能行動》及《王者榮耀》等遊戲的收入增長所驅動。

國際市場遊戲收入為189億，同比下降9% （按固定匯率計算下降4%），主要受去年同期Supercell旗下若干遊戲在社交媒體引發熱烈反響及《消逝的光芒：困獸》上線所帶來的較高基數影響。社交網絡收入同比下降1%至318億元。

遊戲是騰訊的王牌業務，在國內和國際反響較好的遊戲包括三角洲行動》、《無畏契約：源能行動》及《王者榮耀》等。（資料圖片）

營銷服務收入增19% AI賦能服務

此外，營銷服務業務收入增長19%至430億元。該增長得益於AI 驅動的廣告及內容推薦能力，為內容發佈者推出AI賦能的廣告解決方案，可自動插入廣告並優化展示時點及時長。在微信生態系統內，亦深化整合閉環營銷能力，助力短劇、微信小店及其他微信綜合服務在微信及其他騰訊運營的廣告平台上實現更有效的投放。

騰訊指出，本季主要行業（特別是消費品及本地服務行業）營銷開支有所增長。

消費貸款及理財提振 企業客雲服務收入增35%

金融科技及企業服務業務則增9%至637億元，主要受益於消費貸款及理財服務的收入增加。企業服務收受益於雲服務收入同比增長35%，包得益於AI相關服務需求上升及持續拓展國際市場。