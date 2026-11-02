騰訊雲訪問｜WorkBuddy月活料3200萬　AI項目首重growth scale

自2022年底AI引發全球熱潮並歷經發展後，企業端應用正迎來關鍵轉型。上週四（29日），曾被評「做AI慢了」的騰訊推出「Buddy One」，透過AI Agent「WorkBuddy」整合企業微信、騰訊會議、元寶等騰訊系產品，望搶佔市場。



騰訊雲港澳區負責人蔡毅海接受訪問談及AI項目的應收和毛利率，他認為目前仍處於投入階段，並無具體銷售目標，首重「growth scale」。



WorkBuddy月活達3,200萬 現目標為擴大規模

回顧過去三年AI發展，蔡毅海認為其走過了大模型、輔助工具落地、AI Agent（任務型智能體）和企業深度融合四個階段。針對不同需求，騰訊雲推出底層模型與自建平台TI-ONE，多模型接入網關Token Hub、工作智能體WorkBuddy和內部智能體開發平台ADP。

據第三方調研機構 QuestMobile數據稱，WorkBuddy在5月推出國際版後，月活躍用戶數（MAU）已達到 3,200 萬。

而談及AI項目的應收和毛利率，他認為目前仍處於投入階段，「公司係冇畀一個銷售指標，我哋依家個目標係growth scale。」

騰訊雲港澳業務總經理蔡毅海。（熊若皙攝）

港已設3座數據中心 擬進一步擴充算力

至於港澳市場，蔡毅海認為仍有巨大開發潛力。目前，香港市場客戶涵蓋零售、餐飲、金融、醫療、政務、文旅行業。零售、餐飲客戶為WorkBuddy新增客戶群，其中包含本地連鎖餐飲零售品牌鴻福堂。

面對阿里等中資、本地電訊商在辦公AI市場的競爭，蔡毅海強調，單純內容生成的工具仍停留在資訊層次，而企業痛點在於任務交付。此外，騰訊雲的核心在於「開放」，即允許企業自由選擇混元、開源或海外第三方模型。目前，WorkBuddy可接入ChatGPT、DeepSeek、Kimi等主流模型，不過價格不一，其中混元可供用戶免費試用。

在基礎算力方面，蔡毅海表示，香港目前設有3座數據中心，亦持續在擴充算力卡部署。不過，目前沒有在港增建數據中心的打算。

而針對大型企業數據安全顧慮，平台支持將ADP私有化部署在客戶本地數據中心，杜絕敏感業務數據回傳公有雲訓練模型的風險。